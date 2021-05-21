今年記憶體產值可望大增23% 明年將改寫歷史新高

研調機構 IC Insights 最新報告指出，今年記憶體產值可望大增 23%，明年受到全球經濟逐步復甦，及數位轉型需求驅動，整體產值可望達 1804 億美元，相當於年增 16%，改寫 2018 年寫下的歷史新高紀錄。

IC Insights 報告中指出，記憶體產業產值歷經 2019 年大幅下滑至 1104 億美元後，去年即便遭逢 COVID-19 疫情肆虐，產值仍大幅反彈 15%、達到 1267 億美元。

IC Insights 認為，今年在 DRAM 價格走強下，可望帶動整體記憶體產值大增 23%、達到 1552 億美元；今年第一季 DRAM 平均銷售價格 (ASP) 跳增 8%，且幾乎所有 DRAM 供應大廠都看好，第二季需求將會更強勁。

IC Insights 預期，記憶體價格上升循環趨勢將延續至 2022 年，當年度產值將成長 16%、達到 1804 億美元，可望改寫 2018 年的歷史新高值 1633 億美元，並於 2023 年達到高峰，成長至將近 2196 億美元，首度衝破 2000 億美元大關，也就是說，2020-2025 年記憶體市場產值 CAGR(年複合成長率) 將達 10.6%。

IC Insights 預估，今年 DRAM 產值將占整體記憶體市場的 56%，NAND Flash 則約 43%。