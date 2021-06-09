網傳DRAM晶圓爆大量瑕疵 SK海力士澄清：僅占少數

全球第二大 DRAM 製造商南韓 SK 海力士 (000660-KR) 傳出 DRAM 生產發生大量瑕疵，缺陷陷 DRAM 晶圓的數量約有 24 萬片，總價值約 2 兆韓元 (新台幣 500 億元)。SK 海力士方已鄭重否認，表示報導過於誇大，已報警處理。

《韓聯社》在 8 日 (週二) 傍晚報導，SK 海力士已經否認該公司因 DRAM 晶圓生產瑕疵而衍生 2 兆韓元損失的網路傳聞，並且已向警方報案。

該則網路謠言於週一 (7 日) 夜晚開始瘋傳，內容直指 SK 海力士接到客戶投訴 DRAM 的瑕疵問題，數量達到 24 萬片之多。

SK 海力士在一份聲明中指出，傳言內容並非事實，也已請求警方針對相關的不實指控展開調查。

另一方面，根據科技資訊網站《The Register》9 日 (週三) 報導，SK 海力士在給該媒體的一份聲明中說：「我們在一些 DRAM 產品發現瑕疵。目前正與少部分受影響的客戶溝通解決。現在估算潛在損失還言之過早，我們並不認為問題有那麼嚴重，因為瑕疵落在一般品管範圍內。」

一般認為，SK 海力士在每個月大約可以生產 180 萬片的晶圓，當中有 80% 是作為 DRAM 生產之用。也因此有人擔心，全球晶片短缺問題恐怕會雪上加霜。