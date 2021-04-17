DRAM嚴重供不應求「產能將吃緊一整年」 南亞科、華邦電等台廠大利多

文 / 王子承

AI、物聯網等消費性電子產品對動態隨機存取記憶體（DRAM）需求大增，加上全球大廠逐漸退出利基型 DRAM 市場，對台廠無非是一大利多。

「看起來這是上升趨勢（Up-trend）的開始。」4 月 9 日法說會上，被法人問到今年記憶體市況時，全球 DRAM 市占率近 3％的南亞科技總經理李培瑛如此表示。

無獨有偶，全球第 3 大 DRAM 廠美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也說，「需求旺盛、供給有限，讓 DRAM 市場嚴重供不應求、價格快速上漲，DRAM 產能將會吃緊 1 整年。」梅羅特拉與李培瑛接連釋放樂觀訊號，顯示低迷許久的 DRAM 市場已然再度蓬勃。

據市調機構 IC Insights 統計，2018 年全球 DRAM 廠資本支出達 232 億美元高峰後，接著逐年縮減，去年更只剩下 151 億美元、年減近兩成。這意味著，全球記憶體市場近兩年並未大幅增產，但在宅經濟、AI、5G 與物聯網帶動下，DRAM 需求增溫，美光預估今年 DRAM 產業位元需求成長率為 20％。

DDR3 最火紅 漲幅已逾 8 成

事實上，在南亞科的法說會前，各大外資就已經搶先出具報告看旺記憶體後市，尤其被歸類為利基型 DRAM 的 DDR3，最近更是火紅。

DDR 全名是「雙倍資料傳輸率」（Double Data Rate），從 2000 年出現的 DDR1，到 20 年最新的 DDR5 規格，每一次的數字提升代表傳輸速度更快外，穩定度也有進一步提升。

目前市面上最主流的規格是 DDR4，通常用於電腦、手機與伺服器。不過，令人意外的是，舊款的 DDR3 雖然傳輸速度較慢，但因為省電性與 DDR4 並無太大差異，業者短時間沒有升級需求，因此包括 WiFi 路由器、電視機、智慧家電等一般消費性電子產品首選仍是 DDR3，這也讓 DDR3 意外成為漲幅最高的產品。

一位需要用到記憶體的 IC 設計業者就私下證實，「市場真的很缺，我在半導體產業這麼多年來，從沒見過如此奇特的現象。」而會讓 DDR3 出現缺口，背後原因其實是近幾年並沒有廠商增產 DDR3，而是逐步轉往 DDR4 生產。

DDR3 這波產能緊張態勢也與八吋晶圓相當類似。分析師笑著說，「當大家都往先進製程走的時候，八吋晶圓代工需求仍會緩步提升，如智慧型手機的電源管理 IC 需求都因 5G 提升，直到臨界點產能不足時，價格自然飆漲。」利基型 DRAM 也是類似狀況。

根據摩根大通統計，今年以來，DDR3 的最高漲幅達 83％；李培瑛也透露，在南亞科的產品線中，DDR3 是今年第一季毛利率上修最多的產品線。

歸納 DDR3 產能究竟為何如此緊俏、價格上漲這麼多？主要原因有二，一是 DRAM 製程轉作邏輯製程，或是將 DDR3 產能升級至 DDR4，產能已不若過去巔峰時期；二是部分產品無須採用最新製程，讓舊有製程需求持續上升。

報價利多不斷 三大廠受惠

由於晶圓代工產能極缺，去年開始，三星將部分 DRAM 製程轉至邏輯製程，海力士也停產幾條 DDR3 產線，兩大主流 DRAM 廠皆逐步減少產能，加上 DRAM 代工廠力積電也挪用記憶體製程至目前最為嚴重缺貨的邏輯製程，使得 DDR3 供給更顯緊張。也因此，當 DRAM 市場逐漸熱絡時，深耕已久的南亞科、華邦電、鈺創、晶豪科自然率先受惠。

其次，DDR3 雖然屬於較舊規格、市場也不算大，但記憶體業者坦言，部分產品如機上盒、WiFi 路由器考量成本，加上短時間無須升級下，採用 DDR3 可說是最佳選擇，這也讓市場對 DDR3 需求持續擴大。但供給追不上來，「去年都是看 NOR Flash（編碼型快閃記憶體）在漲，誰知去年第 4 季開始，因 WiFi 6、AIoT（人工智慧物聯網）應用帶動消費者換機潮，使得 DRAM 漲勢更驚人。」

集邦科技（TrendForce）認為，這波 DRAM 漲勢至少持續整個上半年，南亞科已將部分 DDR4 產能轉換回 DDR3，華邦電則選擇重點發展 DDR2、DDR3 小容量產品，力積電也彈性因應市場變化，又將晶圓代工產能移回 DRAM，「未來三大台廠都將依據毛利高低，於各產品間彈性調配產能。」

來源：《今周刊》 第 1269 期

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