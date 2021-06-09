〈美股盤後〉拜登基建談判破裂 台積電ADR跌近2% 標普近乎持平

週二 (8 日) 美債殖利率下滑、比特幣暴跌，半導體類股疲軟，Reddit 散戶炒股熱浪再襲，新寵 Clover Health 暴漲逾 85%，市場走向缺乏關鍵催化劑，道瓊、標普收盤近乎持平，費半收黑逾 0.6%，台積電 ADR 跌近 2%。

美國總統拜登 (Joe Biden) 與眾議院議員卡皮託 (Shelley Moore Capito) 近日的基礎建設計畫宣告失敗，雙方因資金規模問題存在重大分歧而談判破裂，拜登正尋求新的基建法案聯盟。

拜登今年 2 月 24 日下令對半導體晶片、電動汽車大容量電池、稀土礦產和藥品進行為期 100 天的政府審查，週二拜登政府就供應鏈問題公布一系列解決方案，除了成立供應鏈專案小組外，還將成立一支貿易行動小組 (Trade Strike Force)，以打擊其他國家的不公平貿易行為。

地緣政治消息方面，外媒報導，美國和歐盟有意在年底前取消飛機與鋼鋁貿易衝突有關的 180 億美元關稅。

美國參議院預計日內將批准規模約 2500 億美元的《美國創新與競爭法》(U.S. Innovation and Competition Act,USICA)，以應對中國的技術挑戰。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.76 億例，死亡數突破 374 萬例，美國累計確診超過 3338 萬例，累計死亡數超過 59.8 萬。印度累計確診超過 2899 萬例，巴西累計確診 1698 萬例。

週二 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 30.42 點，或 0.09%，收 34,599.82 點。

標普 500 指數上漲 0.74 點，或 0.02%，收 4,227.26 點。

那斯達克指數上漲 43.19 點，或 0.31%，收 13,881.72 點。

費城半導體指數下跌 20.44 點，或 0.64%，收 3,171.22 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收黑，公用事業、必需消費品和醫療保健領跌。非必需消費品、能源和房地產板塊領漲。

持續更新

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

