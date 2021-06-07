Bosch啟用新晶圓廠 梅克爾與會致詞

週一 (7 日) 博世 (Bosch) 德國德勒斯登 (Dresden) 的 12 吋新晶圓廠舉行開業儀式，德國總理梅克爾也線上參加、共襄盛舉。
週一博世啟用德國德勒斯登的新晶圓廠，這是博世耗資 10 億歐元 (約 12 億美元) 在德勒斯登 (Dresden) 打造的 12 吋新晶圓廠，以滿足物聯網與交通應用等市場需求。
該新廠為博世 135 年歷史上最大單筆投資，占地約 14 個足球場、員工目前有約 250 人，計劃最終招募 700 名員工。
日本瑞薩工廠失火、德州暴雪加重全球晶片短缺。博世稱，新廠將首先生產用於電動工具的晶片，9 月才開始生產車用晶片。
博世執行長 Volkmar Denner 表示：「通過我們的第一家 AIoT 工廠，我們正在為半導體製造設立新標準… 目前的晶片短缺將持續到今年下半年。儘管疫情造成了生產延誤，建築工地最初也出現了問題，但能夠更早開始生產，這不僅是因為工廠、現場團隊良好合作之下促成。」
德國總理梅克爾週一在博世新晶圓廠開業儀式上表示，無論如何，晶片短缺瓶頸使德國經濟從疫情中復甦更加困難，加強抵禦外部供應中斷至關重要。
梅克爾透露：「德國將進一步花費 4 億歐元 (4.88 億美元) 支持更多晶片項目，我們沒有領先，必須迎頭趕上，必須野心勃勃，全球競爭對手根本都沒在休息的。」
Strategy Analytics 分析師 Asif Anwar 表示，新晶圓廠可能有助於博世及其主要客戶，但它不太可能解決目前汽車晶片短缺。