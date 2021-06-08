蘋果2021 WWDC懶人包整理 速讀7大焦點

台灣時間週二 (8 日) 凌晨 1 時蘋果全球開發者大會登場，蘋果採用線上方式發表一系列軟體更新，但沒有宣布任何新的硬體產品。
蘋果 (AAPL-US) 週二宣布了 iPhone、Mac、iPad、Watch 和 Apple TV 軟體，以及 iCloud 的更新。
焦點一：iOS 15 提升 FaceTime、 iMessage 功能
iPhone 的最新軟體 iOS 15 提供改良的 FaceTime 應用程式更新，增加與多個與會者安排通話的功能，其中 Windows 和 Android 設備相容支援 FaceTime，這是首度的跨平台支援 FaceTime，此舉有意與視訊會議應用 Zoom 等企業展開競爭。
蘋果還將 iMessage 重新設計了檢視的方式，用戶能預設駕駛、睡覺、工作等狀態，通知朋友請勿打擾，以及自動回覆功能。
蘋果增加「專注」(Focus) 訊息通知新功能，提供多種情境模式，結合 AI 技術分析與使用者習慣，將資訊通知變得更精簡但重要。
蘋果將相機改進，新增 Live Text 的功能，可以自動識別和掃描照片中的文本。
Apple Wallet 現在可以支援美國身分證 (僅適用於美國某些州) 加密在數位錢包中，蘋果目前正與美國運輸安全管理局合作，讓果迷於機場通關使用。
焦點二：iPadOS 15 讓果迷一次能做更多事情
適用於 iPad 的 iPadOS 15 改善了多工功能，提高果迷使用效率，一次能做更多事情。
iPadOS 15 能重新排列 iPad 應用程式、將小工具主畫面任何一頁的任何地方，增加 iPhone 獨有的 App Library 功能，可自動組織應用程式。
此外，更新了 Apple Notes 應用程式，提供 Quicknotes 新工具，在任何時候果迷都能在畫面右下角滑出記事便籤，讓果迷使用 Apple Pencil 記筆記。
焦點三：WatchOS 8 添新款健康功能
Apple Watch 最新軟體 WatchOS 8 可用以「人像」(portrait) 模式拍攝的照片作為錶盤背景，允許用戶用手指寫字，直接在手錶上傳送訊息。
WatchOS 8 增添了新款健康功能，包含更新的「呼吸」(Breathe) 應用程式，能指導果迷進行呼吸練習，還提供「正念」(Mindfulness) 的新應用程式，顯示名人佳句鼓勵使用者正向思考。
WatchOS 8 新軟體僅適用於 Apple Watch Series 3 至 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE。
焦點四：macOS Monterey 提供 Mac、iPad 和 iPhone 間的更佳整合
蘋果推出了適用於 Mac 的 macOS Monterey，這是以加州中部海岸風景秀麗的海濱小鎮來命名。
macOS Monterey 允許果迷在 Mac 或 iPad 上同步使用一台滑鼠和鍵盤，滑鼠游標可以在 iPad 和 Mac 筆記本電腦或台式機之間來回移動，讓 iPad 變成第二個螢幕。
iPad 和 iPhone 還能透過 AirPlay 將影片音訊等投射到 Mac 螢幕上，具延伸與鏡像功能。
macOS Monterey 還增加了 Shortcuts 自動化應用功能，讓 Mac 有更多串接不同程式間動作。Safari 瀏覽器也迎來大改版，包括標籤分組和增加標籤頁群組功能。
焦點五：蘋果地圖重大變更
蘋果在 iOS 15 地圖 APP 上結合 AR 模式指引功能，透過 3D 數據更新地圖軟體，提供更多城市 3D 地圖精細度和詳細交通資訊，亦地球顯示與夜間模式。
蘋果宣布，今年晚些時候將西班牙、葡萄牙、義大利和澳洲等國家加入此功能。
焦點六：iCloud+ 加料不加價
蘋果將 Apple iCloud 付費儲存更名為 iCloud+，儘管新增了許多新功能，但 iCloud 定價不變。
iCloud+ 提供「隱藏我的電子郵件」、「iCloud Private Relay」、擴充「HomeKit 安全錄影」等功能。
最關鍵的功能是「iCloud Private Relay」，流量、內容會被加密，就像 VPN 一樣，可以防止任何人 (包括蘋果) 追蹤用戶，讓果迷瀏覽網頁變得私密無慮。
焦點七：其他
蘋果表示，App Store 自推出以來，蘋果已向開發商支付了 2300 億美元，每週有 6 億訪問者更新產品頁面，App Store 推出一項「Events」的新功能可以在 App Store 上推銷關鍵應用程式。
蘋果執行長庫克表示，新 Beta 版軟體下月將開放給開發者、早期用戶使用，並將在秋季發布最終版本。