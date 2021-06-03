豐田章男：EV充電、加氣設備 不應只把數量當做目標

「日本自動車工業會」(Japan Automobile Manufacturers Association，JAMA) 會長、豐田汽車 (7203-JP) 董事長豐田章男週四 (3 日) 針對日本政府為達成「脫碳」目標、計畫大舉建置電動車的充電樁以及氫能燃料電池車所使用的加氣站的相關政策表示，應該要優先考量在必要的場所設置安裝、而非在意數量上的多寡。

日本政府在昨 (2) 日宣布，為朝向脫碳目標邁進，計畫在 2030 年以前要設置 15 萬支的電動車用充電樁、以及 1 千台左右的氫氣加氣機，數量分別為目前的 5 倍及 6 倍左右。

日本自動車工業會會長豐田章男在 3 日的會見中說道：「由於電動車 (EV) 及使用氫氣行駛的燃料電池車 (FCV) 和基礎建設是成對組合，感謝 (政府) 設下如此目標。」

除此之外，豐田章男也提到「若是只把數量當作目標，挑在容易安裝的場所設置，很可能發生使用率低或使用不便的問題。如果利用汽車製造商的通訊技術，就可得知哪些地方會有許多電動車經過。」認為應當將充電、加氣設備裝設在使用需求較多的地方。

另一方面，關於今年停辦的東京車展 (Tokyo Motor Show)，豐田章男表示下次將以「脫碳」及「數位技術」作為主題、在 2023 年的時候舉辦展會。