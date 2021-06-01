5月IHS Markit日本製造業PMI報53 連續4個月好轉、步調放緩

日本 5 月的製造業採購經理人指數 (PMI) 報 53.0、較前 (4) 月的 53.6 出現些許減少，不過也仍然維持在景氣分水嶺的 50 之上，連續四個月出現好轉。產出及新接單量的增加幅度縮小，但是對於製造業的整體成長也帶來貢獻。

IHS Markit 週二 (1 日) 公布日本 au Jibun Bank 所統計的日本製造業 PMI 數據，2021 年 5 月的日本製造業 PMI 從前月的 53.6 微幅下滑至 53.0，雖然成長走勢不大，卻也顯示日本製造業景氣正和緩的回復當中，而且景氣的回復到目前也已經持續四個月之久。這也意味著日本製造業景氣自從去年疫情爆發而陷入混亂以來，在目前正持續的復甦當中。

最新資料顯示，日本製造業的產出連續四個月出現增長，雖然成長幅度放緩，不過在基於防疫目的而持續施行各種限制舉措的當下、企業們仍能找到出路來維持營運，也有報告指出需求出現復甦，從整體來看可觀察到各項指數都相當穩健。

新接單量進一步的向上攀升，不過與前月走勢相比有稍微放緩。有企業指出，顧客購買工具及機械的意願提升、也是營收增加的主因。另外，來自中國等海外市場的需求量也出現增加，在 5 月出現持續擴大的現象。

為了因應產出，在僱用方面也隨之成長。日本製造業在今 (2021) 年 5 月的時候，僱用人數連續兩個月出現增長。

剩餘訂單方面，與前 (4) 月相比雖然轉趨和緩，不過也連續三個月出現增加。這也意味著日本製造業的生產能力，在調整上正承受壓力。

另一方面，日本製造業的採購活動在 5 月時出現加速，經過季節調整後的指數、出現 2014 年 2 月以來的新高紀錄。有日本企業指出，產出與新接單量的增加，是進行追加採購的主因。但由於原物料的短缺，也造成供應商的交貨時間拉長、在 5 月時更出現進一步的惡化。受此影響，半成品的庫存量也從 2019 年 3 月以來首次出現增加，目的是為了因應交貨時間的拉長來作出準備。但是也有企業表示，他們在可能範圍內、已經用庫存品來應付原有訂單。

5 月份的採購價格、從整體來看出現大幅上揚，也是 2018 年 10 月以來所觀察到的最快成長步調。原物料價格的高漲、以及採購價格的上揚都是背後主因。然而其中有一部分轉嫁給消費者，這也使得採購價格的上揚幅度得以控制在較小幅度。

今後展望方面，日本製造業估計未來一年的產出會出現增加、與前月的預測相同。也依舊保持著樂觀看法，認為經濟會在疫情當中復甦、也期待市場需求出現增長。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 認為，日本 5 月的製造業 PMI 和 12 個月前呈現出截然不同的樣態，在疫情所引發的混亂當中持續復甦，且已維持四個月之久。在中國等主要海外市場的需求持續成長帶動下，使得 5 月份的全新出口訂單出現大幅增長。

在採購價格方面則是出現近 31 個月以來最迅速的成長步調，企業也承受到更大的價格壓力。

IHS Markit 也預測日本 2021 年的製造業產出將成長 8.8%。