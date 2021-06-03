知情人士：特斯拉供應商寧德時代 計劃於上海建電池廠

據報導，有兩位知情人士表示，作為特斯拉 (TSLA-US) 中國電池供應商的寧德時代 (CATL) 正計劃於上海新建一座大型電動車電池廠，以持續快速擴張，來鞏固全球電池供應商的領先地位。

知情人士指出，該工廠每年將可生產 80 GWh 的電池，這將超過目前的 69.1GWh 的產能，和另外 一座興建中工廠的 77.5GWh 產能。

寧德時代將工廠設在上海，為了更加靠近特斯拉的超級工廠。寧德時代從去年開始成為這家美國電動車巨頭的電池供應商。寧德時代表示，此項計畫將使寧德時代能夠利用比寧德總部更大、更多元化的人才庫。

寧德時代的擴張計劃，可能會給特斯拉的其他電池供應商，像是日本 Panasonic 和南韓 LG 化學造成更多的同業競爭壓力。

LG 化學曾表示，公司旗下負責電動車電池業務的子公司 LG Energy Solution 計劃在未來 4 年內於美國投資逾 45 億美元，並僱用 10,000 名工人來擴大電池業務產能。

知情人士也表示，寧德時代一直在與上海市政府就建廠事宜進行談判，目前仍不清楚何時可以達成最終協議，或者寧德時代的新工廠將在何時啟動營運。

在 2020 年，特斯拉於中國的銷售額達到 66.6 億美元，年增 123.63%，佔該公司全球總營收 315.4 億美元的 21.1%，大幅高於 2019 年的 12%。

特斯拉從去年開始提高上海超級工廠的產量，並向中國當地市場出售中國製的特斯拉電動車。根據中國乘用車協會的數據顯示，特斯拉 Model 3 是 2020 年中國最暢銷的電動車。