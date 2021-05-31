創業板市值王 寧德時代突破兆元人民幣

周一 (31 日) 中國汽車電池龍頭寧德時代股價延續五月中旬以來的強勢，股價飆漲約 5%，再創歷史新高，總市值已逾人民幣 1 兆元，成為創業板第一家市值突破兆元人民幣的企業，也是在 A 股破兆市值中第一家非金融與白酒的個股。

目前 A 股進入「兆元人民幣市值俱樂部」共 9 家上市公司，除今日入榜的寧德時代外，其它則有貴州茅台、工商銀行、江蘇銀行、招商銀行、中國平安、五糧液、農業銀行、中國人壽。

受到寧德時代將推出鈉離子電池的影響，近期市場對鈉離子電池的關注度大增，也是電池概念股漲勢強勁之因。不過值得留意的是，寧德時代將於 6 月 10 日面臨 9.52 億股 IPO 禁售股解禁的潛在賣壓。

(圖片: AFP)

不過以目前市場氣氛來看是有利於 A 股發展，除了人民幣升值，及全球經濟邁向復甦外，陸企上半年業績告捷也是另一個帶動 A 股人氣的主因之一。

目前已公布今年上半年業績預告的 A 股 464 家企業中，有 266 家公司預估歸屬於母公司純益呈現年增的比重達 57.3%；127 家公司因業績下滑則提出預警，另外有 71 家公司還無法確定上半年業績方向。

由於 2020 年新冠肺炎疫情因素影響，今年上半年業績預期成長幅度較大的企業，許多是屬於轉虧為盈或低基期影響。

從產業角度來看，化工無疑是上半年景氣度較旺的產業別之一，不少公司對上半年獲利情況給出較為樂觀的預期。另一方面受到新能源汽車需求大增的影響，汽車產業鏈上下游同樣展現出強勁的成長趨勢，而寧德時代也是受惠於未來需求大漲之因，市值順利衝破兆元人民幣。

