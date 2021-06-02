電動車需求熱絡 全球前四月車用電池銷售翻倍成長

南韓研調機構 SNE Research 周二（1 日）公布數據顯示，今年前四月電動車電池比去年同期成長一倍，從 26.8 GW(gigawatt）成長至 65.9 GW，顯示各國努力減碳、加上電動車成本降低，帶動需求升溫。

調查報告也指出，中國車用電池龍頭寧德時代（CATL）的電池銷售達到 21.4GW，幾乎是原本的 5.5 GW 的四倍，奠定全球最大電動車電池製造商地位，在全球車用電池市場掌握 32.5% 市占率。

CATL 在聲明中表示，儘管公司業績在去年遭到新冠疫情衝擊，但目前已迅速回復，未來將致力與國際汽車製造商建立長期合作關係。

根據彭博，CATL 海外銷售占去年營收的 16%，高於前年的 4%。

傳統車商也紛紛搶進電動車市場，福斯汽車（Volkswagen AG）與福特汽車 (F-US) 等汽車製造商正投入數十億美元，增加電動車產線擴充產能，而電動車業的龍頭特斯拉 (TSLA-US) 在第一季的交付量創下佳績。

SNE Research 預估，中國的電動車市場將繼續擴大，大多數的中國製造商成長預計將超過市場平均水準，未來 CATL 與比亞迪等其他中國製造商將引領市場成長。

另一家研調機構 Canalys 則預估，中國的電動車商僅需今年一年，銷量便有望增加 50% 以上。

此外，韓國的企業在歐洲對電動車熱絡需求助長下，業績強勁成長。LG Energy Solution 與 SK Innovation 今年前四個月的銷售成長逾一倍，而三星 SDI 的銷售額則成長 88%。