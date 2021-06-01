受惠電動車市需求 未來10年全球鋰產量預期大幅成長

根據惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 的報告顯示，在生產快速和需求持續增長的情況下，未來 10 年全球鋰產業的情景看好。

報告中指出，隨著全球去碳、電動車儲能的發展持續，到 2030 年，全球鋰產量預估增加到 150 萬噸碳酸鋰當量 (LCE)，遠高於 2020 年的 44.2 萬噸碳酸鋰當量。

不過，報告中也警告，由於鋰現在被許多國家看作是一種戰略礦產，政府對相關的生產和採購干預增加，鋰市場恐將在未來幾年出現巨大的變化。

鋰被認為是 21 世紀的能源金屬，可用於玻璃、石油化工、冶金、電池、航空航天等領域。鋰對於電動車等很多戰略性行業都是非常關重要。鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。

隨著電動車市場快速成長，未來 10 年主要的鋰生產國產量預期也將大幅增加。其中，澳洲將保持全球最大鋰生產國的地位。惠譽估計，全球約 65% 的產量來自澳洲，另外 35% 來自拉丁美洲和中國。

報告中也預估，從 2020 年到 2030 年，電動車的銷量將推動鋰消費成長多達 7 倍，而電動車的年銷量將從 310 萬輛增長到 2120 萬輛。

惠譽指出，到 2030 年，電動車產業將佔鋰總需求的 80%，而目前此一比例在 40% 至 45% 之間。

根據全球數據公司 (GlobalData) 先前報告顯示，受惠於電動車市場的推升，全球鋰需求將從 2020 年的 47,300 公噸增長到 2024 年的 117,400 公噸，複合年增率為 25.5%。

GlobalData 的高級礦業分析師 Vinneth Bajaj 表示，受惠於需求的增加，也將帶動鋰產量的增長，預計鋰產量將從 2020 年的 58,800 公噸增長到 2024 年的 134,700 公噸。