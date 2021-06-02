美國民眾連假報復性出遊 單日搭機人潮逾190萬人

美國航空業在上周陣亡將士紀念日的連假迎來運量高峰，美國運輸安全管理局（TSA）數據顯示，上周五美國機場旅客人次超過 190 萬人，創下去年 3 月爆發新冠疫情以來最高紀錄，顯示航空業復甦跡象。

TSA 表示，周末三天連假的美國機場旅客平均人次為 178 萬人，上周五曾達到 196 萬人次，是去年 6 倍之多，但仍比前年低 22%。Cowen 分析師 Helane Becker 預計在這次連假搭機旅客多達 1,100 萬人。

此外，美國汽車協會（AAA）預估約有 3,444 萬人次開車出遊，而大批駕車出遊潮讓連假周末的油價跟著攀升，較去年同期漲約 52%。GasBuddy 數據顯示，美國汽油需求在上周連假創下自前年夏季以來新高。

儘管旅遊業出現反彈，但航空與公路運輸量仍低於新冠疫情爆發前水準。TSA 統計前年陣亡將士紀念日連假周五機場旅客人次為 260 萬人，周一為 250 萬人；AAA 統計前年前年連假周末出遊人數約為 3,760 萬人，比今年的預估人數高出 9%。

在美國疫苗普遍接種的情況下，即便汽油、住宿、機票、租車等費用都比去年大幅上漲，仍難擋消費者的出遊意願。

投資機構 Amherst Pierpont Securities 經濟學家 Stephen Stanley 表示，價格上漲擋不住消費者的出遊意願，消費者在防疫期間被悶壞了，現在為了出遊，無論費用多高都願意負擔。

而至於航空公司與其他旅遊公司來說，旅客數增加與價格上漲雖對營收有益，但燃油成本與新冠疫情造成的額外支出，將抵銷這波旅遊熱潮帶來的好處。

即便這波旅遊潮接近去年疫情爆發前水準，新冠疫情帶來的債務恐怕還會在未來的數年內拖累營收，且高利潤的出國旅遊重新開放，也需要更長一段時間。

不過投資人對此卻樂觀看待，紐約證交所航空股基準指數 NYSE Arca Airline Index 今年以來漲近 30%，高於標普 500 的 12% 漲幅。

航空股今由今年以來已漲 54% 的美國航空 (AAL-US) 領漲，此外，美國聯合航空 (UAL-US) 上漲 34%、西南航空 (LUV-US) 漲 32%、達美航空 (DAL-US) 漲 19%。