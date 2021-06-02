〈美股熱門股〉蔚來、小鵬5月銷售創佳績 股價勁揚 AMC大漲22%

花旗看好電動車前景，蔚來、小鵬股價勁揚

蔚來汽車 (NIO-US) 與小鵬汽車 (XPEV-US) 日前公布 5 月強勁的銷售業績後，花旗銀行上調對電動車產業預估，激勵兩檔股票周二（1 日）分別大漲 9.63% 與 7.69%。

樂觀情緒也提振電動車股價全面走揚，Lordstown Motors(RIDE-US) 漲 4.34%、尼古拉 (NKLA-US) 漲 3.21%、Workhorse(WKHS-US) 漲 2.77%、Fisker(FSR-US) 漲 1.06%。

不過由於全球晶片短缺、傳統汽車製造商搶食電動車市場，以及投資人的風險考量，電動車製造商在今年恐難保去年熱絡的市場行情。

此外南韓研調機構 SNE Research 公布數據顯示，今年前四月全球店東車電池銷量增長一倍，電動車電池新創公司 QuantumScape(QS-US)、充電站營運商 ChargePoint Holdings(CHPT-US) 以及鋰電池公司 Livent(LTHM-US)、Lithium Americas(LAC-US)、Albemarle(ALB-US) 周二股價齊揚。

散戶買盤熱絡 AMC 大漲 22.66%

全球最大連鎖電影院 AMC(AMC-US) 周二宣布，將以每股 27.12 美元向 Mudrick Capital 出售 850 萬股後，該公司股價大漲 22.66% 至每股 32.04 美元，盤後續揚。

據彭博報導，Mudrick Capital 在買股同時，AMC 保證這些股票可以「自由交易」，意味著 Mudrick Capital 買進後可任何時段，以任何數量自由出售。

果不其然，Mudrick Capital 在午盤時，以股票估值過高為由賣出所有 AMC 股票，使該檔股票一度小幅回落，但散戶買盤熱絡之下仍強勢收紅。

旅遊人潮回溫 聯合航空、美國航空齊漲

據最新的航空旅遊數據顯示，聯合航空 (UAL-US) 與美國航空 (AAL-US) 的運客量達到自新冠疫情以來的高點，激勵兩家航空公司周二股價分別上漲 2.26% 與 1.77%。

美國運輸安全管理局（TSA）表示，上周五美國機場人次達 190 萬，創下去年 3 月 20 日疫情爆發以來的最高紀錄，比去年同日增加 500% 以上。不過該局也指出在連假過後預計客流量將有所下降，但預計整個夏季在美國各地機場的人潮仍然強勁。