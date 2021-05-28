〈紐約匯市〉美元指數持平守住90 央行官員拋升息時間表 英鎊勁揚

美元指數周四 (27 日) 狹幅震盪，對主要貨幣漲跌不一，反映各國本身經濟前景的分歧，以及央行收緊貨幣刺激的時間表不同。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤大致持平，微跌 0.03%，守住 90。

紐約尾盤，美元兌日圓升值約 0.7%，報 109.84 日圓。日圓過去兩天累計貶值 1%。日本政府周三調降經濟展望，為三個月來首度調降。

歐元兌美元持平，報 1.219 美元。

英鎊兌美元升值 0.5%，報 1.419 美元。英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員 Gertjan Vlieghe 表示，央行可能在明年下半年開始升息，但如果經濟復甦速度快於預期，最快 2022 年上半年就會升息。

Exchange Bank of Canada 外匯策略主管 Erik Bregar 說：「市場對這個偏鷹派的新聞做出反應，因此英鎊突然攀高。」

英鎊走強也助長加幣氣勢，因為加拿大央行 (BOC) 在撤出貨幣刺激的腳步比其他央行快。美元兌加幣貶值 0.5%。

離岸人民幣兌美元最高升至 6.368 元，創三年新高。

投資人現在把注意力轉向將於周五公布的美國通膨數據，分析師預估 4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數比去年同期上漲 2.9%，從 3 月的 1.8% 加快上漲。

加密貨幣仍跌，比特幣跌幅不到 1%，以太幣 (ETH) 下跌近 4%。

截至周五 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：