葉倫：目前通膨為暫時現象 預估將持續至年底

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四 (27 日) 表示，目前的高通膨將延續至年底，這較其他政府官員預估的更長久，同時否認拜登的長期基建計畫會拉高通膨。

葉倫在眾議院撥款小組委員會聽證會上表示：「我目前認為近期的通膨是暫時現象，不是一般正常現象，預計這波通膨將持續好幾月直到今年年底為止，這將推升年度通膨率。」

美國 4 月的消費者物價指數 (CPI) 年增率達 4.2%，是十多年來最大漲幅，共和黨議員批評拜登政府以及 4 兆美元的財政政策導致通膨竄升，不過，葉倫認為價格飆升與供應鏈瓶頸以及消費者支出變化有關。

儘管政府官員曾暗示通膨可能會持續到年底，但多數發言都較為謹慎。白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席勞史 (Cecilia Rouse) 表示，供需失衡引發的通膨將在未來幾個月內紓解，而白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 也說，拜登推出的刺激政策對通膨的影響是暫時的。

預計白宮將透過周五公布的預算案發表最新經濟預測，屆時能更清晰觀察未來通膨走勢。彭博 (Bloomberg) 調查的經濟學家預期，通膨率將在 2022 年第二季回落至疫情前的水準。

葉倫對共和黨質疑拜登大規模刺激政策延續通膨的說法提出質疑，並且否認長期基礎建設計畫會導致通膨大幅升溫。她表示，聯準會背負著「隨著時間推進控制通膨的核心責任」 ，而大多數金融市場參與者也預期，隨著經濟復甦，低利率最終會上升。

葉倫本月初一度引起市場恐慌，她當時表示，為防止大規模政府支出所導致的經濟過熱，可能必須適度升息，但隨後出面澄清，認為目前通膨並未構成問題，就算有，聯準會也能因應。