美元前景看不懂！連華爾街也是各執一詞

美國財政赤字持續擴大，想知道美元會何去何從？華爾街也在思考同一個問題。

彭博美元即期指數本月下跌了 1.3%，接近年內低點，美元兌 10 國集團 (G-10) 貨幣中的一半有所貶值。

彭博美元現貨指數 圖片：Bloomberg

高盛、德意志銀行預計，美元將會重新上演疲軟走勢；但另間投資銀行摩根士丹利、Eurizon SLJ Capital 則認為美元會走強。

而美國經常帳逆差膨脹，再度成為了外匯市場的熱門議題，其影響也波及其他資產。

目前美國經常帳逆差占 GDP 比重已創下 2008 年以來最大，在美國經濟比世界其他地區更快反彈之際，逆差有增無減，而結果是越來越多的美元流向國外。

對於高盛而言，經常帳逆差是看跌美元觀點的關鍵，高盛分析師指出，當前與 2002 至 2007 年存在相似之處，當時美元出現了大幅的下跌，而德意志銀行也與高盛持相同看法。

但另一方面，摩根士丹利與 Eurizon SLJ Capital 則認為，當前的環境可能與上世紀 80 和 90 年代雷同，當時面臨巨額逆差，美元依然出現上漲。

高盛全球外匯和新興市場戰略聯席主管 Zach Pandl 表示：「從總體貿易加權基礎上來看，美元是昂貴的，非美國資產提供越來越富有競爭力的報酬，投資者可能會進行輪動，離開長期以來的美國固定收益和股票市場，導致美元逐步貶值。」

Zach Pandl 對未來三年美元持「結構性看空」觀點，高盛預計，經常帳逆差將在 2021 年底達到 GDP 的 4.4%，預期這將拖累美元繼續走軟。

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