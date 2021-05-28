美歐聯手抗中！戴琪：波音和空巴補貼爭端可能很快落幕

週四 (27 日) 美歐關稅戰有望落幕，美國貿易代表戴琪週四 (27 日) 透露，波音和空中巴士補貼爭端將可能很快就結束了。

今年三月美國總統拜登和歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 對話後，雙方達成共識，將因空中巴士和波音的飛機補貼爭端導致的價值數十億美元關稅暫停 4 個月。

當時美歐聯合聲明中提到，美歐將達成全面持久的協商解決方案，包括應對像中國這樣的非市場經濟體的新加入者扭曲貿易的做法和構成的挑戰。

美國貿易代表戴琪週四拒絕透露有關她與歐盟、英國就飛機補貼爭端會談的任何細節，但戴琪稱：「預測任何談判的後續發展都是不可能的，但我想強調我有多樂觀，我們將竭盡所能、且談判雙方也將相互尊重。」

戴琪透露：「我們花了 16 年時間，終於走到這裡，只是想爭取好結果的每一個機會。」

她補充：「中國毫不掩飾要成為商用飛機行業全球參與者的雄心，面對這一挑戰，美國和歐盟需弄清楚長期困擾我們的事情，這樣我們才能把注意力轉向更大的問題。」

截稿前，波音 (BA-US) 週四午盤股價上揚近 3%，暫報每股 248.35 美元，空中巴士集團 (AIR- FR) 暴漲 9.22% 至每股 106.68 歐元。