旅遊潮回溫 傳波音737 Max下半年月產能將增至42架

路透引述知情人士消息報導，飛機製造商波音 (BA-US) 公司計畫在今年秋天將 737 Max 產量提升最多至 42 架。波音周五（21 日）股價上漲 3.15% 至每股 234.82 美元。

消息人士也說，波音在今年 3 月曾訂下每月製造 31 架飛機的目標，現在將會把目標再提高，並指出波音的增產計畫還須視市場需求、供應鏈穩定度、存貨交付進度等因素而定。波音對此拒絕評論。

波音上個月曾重申產能提升計畫，預計到 2022 年初年，要將波音 737 Max 產量從某低點提升至每個月產出 31 架。

波音 737 Max 客機前年發生死傷意外事故後，在去年底獲美國 FAA 批准復飛，然而中國卻遲遲未通過復飛審核。波音執行長 Dave Calhoun 曾警告說，批准時間拖得越長，公司飛機的總產量將受到影響。

知情人士指出，目前波音祭出臨時應變手段，打算把西雅圖工廠現階段每月個位數的產能，在年底前提升至每個月大約生產 26 架飛機。

提高產能可替供應鏈注入急需的資金，並降低波音的零件成本。波音位在華盛頓州普吉特灣（Puget Sound）的廠房已開始加速動工。有消息指出，波音開始再次訂購飛機零件，而且製造 737 Max 機身的供應商 Spirit AeroSystemsu 也把機身送往波音的工廠。

與此同時，由於美國廣泛接種新冠疫苗，波音 737 Max 客機與其競爭對手空中巴士 A320 客機的需求，在經疫情衝擊後逐漸升溫。

儘管好幾家美國與歐洲的供應商對波音與空中巴士的生產計畫表示樂觀，但仍對全球的飛機供應鏈的供應狀況感到擔憂。

Vertical Research Partners 分析師 Rob Stallard 說：「我們看到波音計畫最大的風險是供應鏈跟不上。」

在空中巴士方面，該公司已要求供應商做好提高產量的準備，日前曾向供應商警告品管問題，而品管問題正顯示供應鏈吃緊情形。

儘管波音與空中巴士兩家飛機製造商正以最快的速度提高產能，但兩家公司卻沒把握能回復新冠疫情衝擊前的高檔銷量水準。