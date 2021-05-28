Reddit散戶瘋買+空頭回補 AMC午盤大漲40%

週四 (27 日) 全球院線龍頭 AMC 娛樂午盤大漲 40%，超越了 GameStop 成為 Reddit 散戶最熱愛的個股。

今年年初 GameStop 連環上映「散戶割機構韭菜」戲碼，GameStop 曾在一個月內漲幅超過 1500%，一週內漲了 400%，史無前例的大軋空事件震驚華爾街。

如今散戶已將注意力轉向其他股票，美國銀行分析師表示，AMC 已經超過 GameStop，成為散戶們最受歡迎的股票。

AMC 已經超過 GameStop，成為散戶們最受歡迎的股票 (圖片：AFP)

週四 Reddit 散戶對 AMC 進行了大量投機交易，Reddit 熱門論壇 WallStreetBets 中散戶寫著，「AMC 火箭噴射」、「我把我所有的錢都買了 AMC！祝我好運吧，同學們！」

AMC 娛樂 (AMC-US) 午盤大漲逾 40%，暫報每股 27.44 美元，本週迄今漲幅已經超過 135%。相比之下，GameStop (GME-US) 週四午盤下滑了 1.37%，暫報每股 239.24 美元。

S3 Partners 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 指出，AMC 賣空者最近一直在空頭回補，從而扭轉本月早些時候的賣空趨勢。根據數據顯示，AMC 空頭僅在本週就蒙受 10 億美元的損失。

今年一月迄今 AMC 股價上漲 1200% 以上，但華爾街分析師對 AMC 基本面與股價間巨大差異感到困惑。

AMC 目前有約 50 億美元的債務和 4.5 億美元的延期租賃還款，受到新冠疫情的影響，AMC 收入銳減。今年第一季 AMC 營收為 1.483 億美元，年降 84.2%。每股虧損為 1.42 美元，優於去年同期 (每股 20.88 美元)。

儘管 AMC 收入大幅下降，但由於散戶投資者力挺，截自週三，AMC 市值已從 2019 年底的 58 億美元飆升至約 134 億美元。