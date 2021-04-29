電路系統問題 波音737MAX暫停交機

美國飛機製造商波音公司 (Boeing)(BA-US) 近日表示，該公司所生產的 737 MAX 客機由於電路系統問題，目前已停止交機。

在 2018 年 10 月到 2019 年 3 月的短短半年間，737 MAX 發生了印尼獅子航空 (Lion Air) 及衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 兩起空難事故，共有 346 人喪生。全球的該型客機在停飛 20 個月之後，終於在 2020 年的 11 月重返天際。

但是，波音公司日前在 4 月 9 日發聲明，內容提到 737 MAX 的電路系統具有潛在問題，已建議 16 家航空公司暫時停飛該型客機。美國聯邦航空總署 (FAA) 也在 28 日下令要求波音公司，針對相關問題進行修改。

根據路透報導，737 MAX 新發現的電路問題，與備用電力控制系統內的接地有關，全球約有 90 架同型客機受到影響。

波音公司執行長凱爾洪 (Dave Calhoun) 於 28 日公布今年 Q1 財報後，在與分析師的電話會議中提到，737 MAX 的交機作業已經喊停。至於該項電路問題何時能獲得解決，波音方面也未交代明確日期。

波音 Q1 營收報年減 10% 至 152 億美元，股價於 28 日收在每股 235.46 美元、下跌 2.89% 或 7.01 美元。