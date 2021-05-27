〈美股早盤〉拜登擬提6兆美元預算案振興基建 道瓊漲逾200點

外媒報導傳出美國總統拜登 (Joe Biden) 周五將提出規模 6 兆美元預算草案，以支援基礎建設計畫後，道瓊工業指數周四 (27 日) 開盤漲逾 200 點或 0.7％。截稿前，那斯達克綜合指數小跌 0.2％，標普 500 指數漲 0.3%，費半跌 0.2％。

《紐約時報》報導指出，拜登周五 (28 日) 將提出上任後第一份預算草案，預計規模高達 6 兆美元，並將部分預算用於推動基礎建設與擴大社會保障網路，預計美國聯邦支出將在 2031 年增至 8.2 兆美元。

此外，參議院共和黨人稍早提出一項規模 9280 億美元的基礎建設計畫，著重在道路、橋樑以及水利設施等核心基礎建設項目的修築，雖較原先提議的 5680 億美元增加，但仍與拜登最新提出的 1.7 兆美元相距甚遠。

上述消息激勵基建相關板塊走高。截稿前，美國鋼鐵 (X-US) 漲逾 7%，波音 (BA-US) 漲逾 3%，卡特彼特 (CAT-US) 和 Summit Materials 均漲超 2%。

隨著投資人轉向周期性類股，並減持成長股，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) 等大型科技股開盤小跌。

周四公布經濟數據較多，美國上周初領失業金報 40.6 萬人，優於預期且繼續創疫情爆發以來新低，顯示勞動力市場持續復甦。

排除飛機和軍事設備後，美國 4 月核心資本財訂單跳升 2.3%，增幅寫去年 8 月以來最高，顯示企業設備支出依舊強勁，耐用品訂單則意外下滑 1.3%。

另一方面，美國 Q1 GDP 修訂值維持在 6.4% 不變，反映通膨壓力的核心 PCE 物價指數季增年率則小幅升至 2.5%，前值為 2.3%。

截至台北時間周四 (27 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 233.11 點或 0.68%，暫報 34556.16 點

那斯達克綜合指數下跌 25.90 點或 - 0.19%，暫報 13713.14 點

標普 500 指數上漲 13.27 點或 0.32%，暫報 4209.26 點

費半下跌 6.01 點或 - 0.19%，暫報 3135.31 點

台積電 ADR 下跌 0.84% 至每股 115.02 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.61%

紐約輕原油下跌 0.11% 至每桶 66.14 美元

布蘭特原油下跌 0.32% 至每桶 68.65 美元

黃金下跌 0.37% 至每盎司 1896.80 美元

美元指數下跌 0.01% 至 90.025 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

百思買 (BBY-US) 早盤上漲 4.15％，至 121.81 美元。

美國消費電子零售商百思買周四盤前公布 2022 會計年度 Q1 財報，營收、non-GAAP EPS 以及同店銷售額均優於分析師預期。百思買財務長預計，今年同店銷售額將增長 3-6%，高於先前預期。

Snowflake(SNOW-US) 早盤下跌 4.19％，至 225.39 美元。

Snowflake 盤前公布 2022 財年 Q1 財報，儘管營收較去年同期翻倍成長，但 Q1 淨虧損進一步擴大至 2.03 億美元，虧損幅度超出分析師預期。

Nvidia(NVDA-US) 早盤下跌 0.63％，至 624.04 美元。

Nvidia 周三盤後公布 2022 會計年度 Q1 財報，受惠於加密貨幣挖礦熱潮，營收較去年同期大增 84%，創下單季新高，獲利更翻倍成長，雖 Q2 財測樂觀，但預計供應問題將持續至下半年，

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月耐用品訂單月增率初值報 - 1.3%，預期 0.8%，前值自 0.5% 上修至 1.3%

美國 Q1 實質 GDP 季增年率修正值報 6.4％，預期 6.4%，前值 6.4%

美國 Q1 GDP 季增年率修訂值維持 6.4% 不變，但核心 PCE 季增年率修訂值增至 2.5% (圖：Zerohedge)

美國 Q1 核心 PCE 季增年率修正值報 2.5%，前值 2.3%

美國上周 (5/22) 初領失業金報 40.6 萬人，預期 42.5 萬人，前值 44.4 萬人

美國上周 (5/15) 續領失業金報 364.2 萬人，預期 368 萬人，前值自 375.1 萬人下修至 373.8 萬人

華爾街分析：

Pictet Asset Management 多資產基金經理 Andrew Cole 表示，重啟經濟帶來的成長可能即將觸頂，接下來很可能看到經濟增速放緩，對市場來說，這段時間可能比較難熬。

瑞銀 (UBS) 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 則認為，通膨率將在未來幾個月趨穩，Fed 官員的聲音將不再那麼鴿派，反之將期待更高的名目利率，該公司還預計，金價將在未來幾個月出現下行趨勢。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示，投資人仍持續關注 Fed 的下一步行動，股市將保持平靜。