加航獲59億加幣政府援助 將購買波音、空巴飛機

由於疫情對迫使多國政府封鎖國境，許多航空公司遭受嚴重衝擊。加拿大航空在週一 (12 日) 與聯邦政府達成了一項援助計劃，將使加航獲得至多達 59 億加元 (46.9 億美元) 的資金。加航也計畫將藉此採購更多波音 (BA-US) 和空中巴士的客機。

加拿大航空是該國最大的航空公司，去年在疫情的衝擊下裁減了一半以上的員工。在 2 月份，加拿大航空公布 2020 全年淨虧損 46.5 億加元，慘於 2019 年淨利 14.8 億加元。為應對疫情的衝擊，加拿大政府與加航簽署了援助協議，但是該國其他航空公司仍在與政府當局進行談判，並已經有數月之久。

作為協議的一部分，加拿大航空公司同意禁止股票回購和分紅，並將高階管理人的薪資上限設為每年 100 萬加元，並保留 14859 個工作職位。

此外，加航也計劃購買 33 架空中巴士 SE 220 飛機，以及 40 架波音 737 MAX 飛機。

據波音先前的數據顯示，波音公司在 2020 年共交付了 157 架飛機，低於 2019 年的 380 架和 2018 年創紀錄的 806 架。大跌的主因在於去年爆發新冠肺炎疫情，使航空業受到嚴重衝擊。在全球實行防疫封鎖的情形下，旅遊需求銳減，航空公司大幅縮減機隊，也進而導致客機添購的需求下跌。

相較之下，空中巴士在 2020 年交付量達到 566 架，超出市場預期，仍然位居全球最大的飛機製造商的地位，不過，空中巴士的交付量仍較 2019 年創紀錄水準下降 34%。