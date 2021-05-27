〈紐約匯市〉美元指數本周首升 回到90之上 日本調降經濟展望 日圓走軟

美國公債殖利率保持穩定，美元兌主要貨幣周三 (26 日) 本度首度升值，日圓因日本經濟展望惡化而走貶，紐元延續紐西蘭央行意外暗示將升息之後出現的漲勢。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.4%，突破 90 整數關卡，暫時中止 3 月以來穩步下跌的走勢，但仍保持在 1 月低點附近。

美國 10 年期公債殖利率狹幅波動，周三標售五年期公債結果出爐後，略升至 1.58%。

Western Union Business Solutions 市場分析師 Joe Manimbo 表示，在美國公布重要數據之前，匯市正保持謹慎，避免過度波動，「市場在本周接下來的事件風險之前保持謹慎態度，為美元設定了一個潛在的底部。」

美國將在周四公布第 1 季 GDP 修正值、上周初領失業救濟金、4 月耐久財訂單，並於周五公布美國聯準會 (Fed) 密切關注的通膨指標，如果該指標高於市場預期，美國公債殖利率可能上升，帶動美元攀高，但如果低於市場預期，將強化 Fed 保持低利率政策，美元可能再次走軟。

DXY 從 3 月迄今已下跌逾 3%，反映多數經濟體加速疫苗接種並開始追趕美國的步調，以及利率上升的可能性提升。

美元兌日圓元盤中曾升破 109 日圓，升幅 0. 3%。日本政府調降經濟預估，是三個月來首次下修，理由是防疫措施導致個人消費和企業狀況再次陷入疲軟。

Brown Brothers Harriman 的全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，考量到日本經濟前景惡化，日圓可能表現不佳，作為避險貨幣的吸引力也減弱。

紐元兌美元勁揚逾 1%。繼加拿大央行後，紐西蘭央行成為第二個表示貨幣政策將開始正常化的主要央行，這番政策宣示帶動紐西蘭公債殖利率上揚，交易員並預期，其他國家央行的寬鬆政策立場可能鬆動。

西太平洋銀行紐西蘭策略部門主管 Imre Speizer 說：「現在有幾個國家的央行似乎會比 Fed 更快緊縮。」紐西蘭、加拿大以及挪威的貨幣都是因為這種預期而升值。

歐元周三表現弱勢，兌美元貶值 0.5% 至 1.2187 美元，歐洲央行 (ECB) 發出新的鴿派訊號，使歐元區公債殖利率下跌。不過歐元兌美元從 3 月迄今仍升值 4%。

加幣周三走勢也疲軟，美元兌加幣升至 1.2118 加幣。

在岸和離岸人民幣兌美元雙雙升抵三年高點。在岸人民幣突破 6.40 元兌 1 美元的關鍵心理價位，報 6.39。據悉中國國營銀行採取行動打壓人民幣漲勢，前一日在 6.4 價位附近買進美元。

加密貨幣變動不大，比特幣和以太幣 (ETH) 漲幅不到 1%。伊朗在多個大城市大規模停電後，宣布禁止比特幣等耗能型挖礦活動，為期將近四個月。

截至周四 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：