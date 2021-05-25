每日漲跌動輒兩位數 比特幣狂野走勢恐怕不會很快結束

儘管眾人對比特幣的高波動早已司空見慣，但近日動輒兩位數的跌幅，在其歷史上也並不常見。華爾街分析師認為，這樣的瘋狂走勢，近期還不會結束。

上周三，比特幣遭遇了 30% 的單日下跌，從 4 月中旬的創紀錄高點 64829 美元跌至 3 萬美元左右。就算它是比特幣，這一走勢仍舊稱得上瘋狂，前一次出現類似的跌幅，要回到去年 3 月的疫情爆發初期。

根據 Coin Metrics 數據，比特幣僅在 5 月份，就經歷了 14 個交易日的下跌。今年到目前為止，根據比特幣當日收盤價計算，有 39 個交易日的單日波動幅度在 5% 或以上。

Cornerstone Macro 數據顯示，比特幣上周三的日內跌幅為 31.1％，是加密貨幣有記錄以來的第四大單日跌幅。

(圖表取自 CNBC)

策略師表示，儘管比特幣周一很快反彈，回彈幅度超過 20%，但監管壓力的增加及其技術狀況表明，未來將出現更多瘋狂交易日。

最糟的時刻可能還未過去

BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 認為，過去兩周加密貨幣的重跌可能只是開始，未來它們還將面臨更嚴格的監管，而其痛苦還可能拖累其他投機性資產，如科技股。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師認為，此次調整最糟糕的時刻還沒有過去。

摩根大通指出，在比特幣未能突破 6 萬美元後，動量交易員減少了他們對比特幣期貨的押注，導致市場看跌，並引發了進一步的平倉。

摩根大通董事總經理 Nikolaos Panigirtzoglou 指出，由動能信號，現在說比特幣近期的下跌趨勢已經結束還為時過早。

InvestorsHub 分析師 Clem Chambers 主張，比特幣過去的交易歷史，一直就是「繁榮、泡沫、蕭條」的循環。從短期來看，他非常看空，認為可能會跌到 2 萬美元，猛烈的跌勢猶如 2017 年。但之後，比特幣又會重新振作，在下一次泡沫堆積下，衝上 12 萬美元。

比特幣價格周二 (25 日) 又見一輪強漲，一度收復 4 萬美元，但隨後漲勢縮小，至下午 14:55，暫報 38915 美元。