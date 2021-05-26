升勢不止 中間價調升 184 基點 兩天升逾300基點

美國聯準會官員不斷淡化美國通膨壓力，美國公債殖利率已下滑至數周新低，資金流出美元轉往其它高風險資產，當中以人民幣資產相對受到投資人青睞。周三 (26 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 184 基點，報 1 美元兌 6.4099 人民幣，連續兩個交易日調升，升幅逾 300 基點。

昨 (25) 日人民幣在亞洲盤表現強勁，離岸人民幣兌美元一度升破 6.4 關卡，在岸人民幣兌美元高點則來到 6.4016，雙雙創下 2018 年 6 月中旬來新高。而人民幣的持續升值已引發中國人行的關注，並表達將穩定匯市的言論。

此外，外媒報導指出在人民幣升破 6.4 關卡後，立即有中資銀行出手買進美元，阻止在岸人民幣跟進升破 6.4 關卡，有消息人士形容，中資銀行的買盤介入似乎有為人民幣升勢封頂的意圖。

東亞銀行表示，這波人民幣快速升值，主要是因為美元偏弱，而且聯準會一直沒有重量級官員釋出短期內會討論減少 QE 的訊息，因此預估美元的弱勢還會持續。

東亞銀行認為中國經濟、疫情、公債殖利率都比周邊及歐美國家更好，再加上有足夠的市場胃納容量，相信能吸引資金持續流入。短線人民幣會繼續走升，但在人行干擾之下，離岸人民幣大升的空間有限，約在升至 6.38～6.39 附近會呈現震盪整理。建議若投資人有意佈局人民幣，可以等人民幣回貶至 6.43～6.45 再買進。

中金公司則指出，美元指數的走弱是近期人民幣升值的重要推動因素，但隨著全球經濟復甦加速和中國經濟成長動能放緩，預計人民幣未來進一步升值的空間可能有限，投資人應當心人民幣會出現程度幅度的回貶風險。

中金公司預計今年下半年美元指數易弱難強，很高的機率呈現震盪走弱，但長線來看一旦美國經濟復甦穩定推升實際利率，美元將會止貶回升。

今日早盤離岸人民幣再度升破 1 美元兌 6.4 人民幣大關，截至上午 10:25 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3978 人民幣，升值 110 基點，升幅 0.17%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4058 人民幣，升值 49 基點，升幅 0.08%。