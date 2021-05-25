〈紐約匯市〉風險貨幣受青睞 美元指數再度跌破90 比特幣反彈

投資人押注全球經濟強勁復甦帶動風險貨幣上揚，美元兌主要貨幣周一 (24 日) 跌破 90 整數關卡，徘徊在四個月低點附近。比特幣周日暴跌摜破 3.2 萬美元後大反彈，回到 3.8 萬美元之上。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.2%，略高於上周五觸及的四個月低點 89.646。

美元指數從 3 月底至今持續走貶，但最近跌勢似乎開始放緩，主因在於交易員預期，若美國聯準會 (Fed) 開始回應通膨升溫，美國利率將上升。

美國周五將公布美國個人所得和支出 (PCE)，包括 Fed 偏好的通膨指標核心 PCE 價格指數，如果數據顯示通膨升高，市場可能預期 Fed 在 6 月 15-19 日會議上略偏鷹派。

美國 10 年期公債殖利率下滑到 1.604%。

全球經濟加快復甦之際，策略師正在預測與美國相比，其他國家公債殖利率上升速度多快。

美國新一輪刺激計畫也受到關注，白宮上周五將基建計畫規模從 2.25 兆美元縮減為 1.7 兆美元，但共和黨不買單。

歐元兌美元升值 0.3% 至 1.22 美元，自 3 月以來升值約 4%，反映歐洲在疫苗接種和經濟重啟方面正積極追趕美國。

英鎊狹幅波動，保持在略低於 1.42 美元的水準。英國央行 (BOE) 總裁貝利在提交給英國議會財政委員會的年度報告中表示，隨著經濟復甦而預期出現的通膨升溫，不會造成長期影響。

英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 委員 Michael Saunders 同日說，如果經濟成長如預期般強勁，預估 BOE 將須在未來三年溫和升息。

加密貨幣反彈，周末一度因火幣商城等礦機業者暫停挖礦業務而暴跌 17%。紐約尾盤，比特幣報 3.8 美元左右，24 小時內上漲 13%，但從 4 月高點回跌近一半。

幣圈市值第二大的以太幣 (ETH) 急漲 16% 至 2435 美元，但仍比兩周前高點低了一半。

截至周二 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：