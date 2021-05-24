加密貨幣後市何從？DCG執行長：或取決於股市

加密貨幣上周遭逢猛烈拋售，加密貨幣風投機構 Digital Currency Group(DCG) 執行長 Barry Silbert 周日 (24 日) 推文表示，接下來幾周，加密貨幣市場走勢或將完全取決於股市。

比特幣、以太幣和狗狗幣在內等加密貨幣上周經歷劇烈崩跌，且三者周日 (23 日) 均較年初創下的高點挫逾 50%，CoinDesk 報導將加密貨幣的大幅波動歸因於中國政府針對挖礦和交易的打擊行動。

不過，有市場參與者認為，加密貨幣近來的低潮與其本身的基本面、消息面及監管格局的轉變無關，試圖將加密貨幣的劇烈波動歸咎於華爾街的投機行為。

Grayscale 創辦人 Barry Silbert 的推文便暗示，股市可能為投資人是否能夠承受加密貨幣投資風險的關鍵指標。

針對股市影響加密貨幣走勢的觀點，Silbert 解釋，這可能和有多少借貸資金在這些資產間流動，以及近期投資比特幣的機構投資人，對當前低迷行情的反應有很大關係。

另外，Mott Capital 創辦人 Michael Kramer 也認為，比特幣的崩跌可能預示著，華爾街的風險偏好正在轉向看跌。

理論上，加密貨幣和股市之間應該不存在關聯性，但隨著越來越多投資人和機構參與，兩者的關係似乎有所變化，Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 就認為，作為風險偏好的代表，比特幣的走勢正在拖累市場，前者若下挫，後者也無法倖免。