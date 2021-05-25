實質負利率壓抑美元走勢 非美貨幣反攻

美元指數持續走弱，上周四 (20 日) 再度跌破 90 關卡，徘徊在 3 個月低點，由於美國實質利率持續受到壓抑，預期美元第二季維持疲軟，有利非美貨幣走多。

即使 Fed 會議記錄暗示將開始討論 QE 縮表，帶動頹弱的美元一度彈回 90 元之上，但隨著市場逐漸消化內容、美國公債殖利率走軟，美元再度被拋售。

市場分析師認為，未來仍可能出現更多通膨隱憂，即使 Fed 堅稱通膨壓力僅是暫時性，但持續的負實際利率前景，將為美元指數提供更多貶值空間。

技術面來看，美元指數短線持續走弱，位於所有均線之下，且跌破 90 大關，可能進一步回測年初低點 89.2，整體空方架構明確，建議中性偏空看待。

美元指數是通過平均美元與六種國際貨幣匯率得出的，包括分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人可透過相關期貨操作價差與避險。

歐元區近來疫苗加速接種，疫情逐漸趨緩下，歐元區基本面看到曙光，驅動歐元走強，芝商所 (CME) 歐元兌美元期貨於 4 月中突破 1.20 關口後持續盤整向上，受益於美元走弱 21 日觸底 1.224，為去年 1 月底以來新高。

資料來源: 芝商所 (CME)

分析師認為，在 Fed 釋出鷹派訊息後，歐元對美元上漲態勢依舊強勁，可關注歐元區各國接下來的解封計畫，以及 ECB 是否釋出退場超寬鬆政策的訊號，都將成為歐元上漲的動能。

值得注意的是，Fed 若釋出縮減 QE 訊號可能短暫讓歐元承壓，但歐元長多趨勢不變，因為歐洲央行也可能在第 3 季開始減緩疫情緊急購買資產計畫 (PEPP) 購債，真正要留意的是 Fed 的升息預期是否劇烈上升，才是趨勢反轉關鍵。