諾獎得主席勒：房價、股市與加密貨幣正形成泡沫

諾貝爾經濟學獎得主羅席勒 (Robert Shiller) 表示,他擔心市場上一些最熱門的交易正在形成泡沫,尤其是房價、股票及加密貨幣。

席勒指出,投資者在這些領域存有「狂野西部」的心態,這當中房價的繁榮可能最令人不安。

他說,追溯 100 多年的數據,實際房價從來沒有這麼高過。央行政策不足以解釋這一切,有一些「市場社會學」的情況正在發生。

席勒指出,在過去 30 年裡,房價似乎推動了新屋開工。而房價上升的動力仍未止息,因此恐怕未來 1 年內還不會下跌。

席勒表示,現在的房價走勢令人想起 2003 年,也就是開始下跌的前兩年。當房價觸頂後,下滑是逐漸發生的,最後於 2008 年金融危機前後崩盤。他說,再過個 3、5 年,可以想像房價會比現在低得多。

自 2020 年 3 月之後,美股由低點反彈,標普 500 指數和道瓊指數上漲了近 90%,以科技股為主的那斯達克指數漲幅超過 100%。

席勒警告,今年以來股票還一直非常昂貴,通膨擔憂可能最終會推低長期資產價格。

席勒是研究情緒如何驅動財務決策的專家,著有《敘事經濟學:故事如何傳播和驅動重大經濟事件》(Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events) 一書。

加密貨幣市場也讓席勒保持警惕。他認為,這是一個非常心理化的市場,其價值很大程度來自於敘事與想像,而非現實。