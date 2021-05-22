美韓聯手！深化半導體、疫苗合作關係

週五 (21 日) 美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 與南韓總統文在寅宣布簽署一項協議，在新冠疫苗、電動汽車電池和半導體製造方面深化雙方的合作關係。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週五半導體視訊峰會登場，雷蒙多會晤南韓產業通商資源部部長俞明希，加強美韓間有關半導體的合作。

美國商務部長雷蒙多週五和高通、三星、LG 和現代汽車等其他高管聚會時稱，美韓兩國可以加強半導體合作關係。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 稱：「這種雙邊關係對兩國的重要性再怎麼強調也不為過，隨著兩國自疫情中逐漸恢復，將受益於深化這類合作，特別是在對我們的經濟未來至關重要的產業。」

南韓政府則稱，南韓要求美國提供減稅和基礎設施建設等激勵措施，以減輕包括三星電子在內的韓企赴美投資成本。

南韓政府發布聲明補充：「三星計劃投資 170 億美元在美國建立一家新的晶圓廠。」此外，韓國政府還尋求美國提高對南韓的新冠疫苗供應。

杜邦宣布計劃在南韓建立一個新的研發中心，以開發極紫外光 (EUV) 光刻膠等原始晶片技術。

台北時間週六 (22 日) 上午，美國總統拜登將於白宮會晤來訪的南韓總統文在寅，主題聚焦半導體短缺、疫苗供應和中國議題，並發布聯合記者會。