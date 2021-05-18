傳三星德州擴廠Q3啟動 目標2024量產

週二 (18 日) 外媒報導指出，消息人士表示，三星電子可能在今年第三季開始在德州奧斯丁建設其計畫投資 170 億美元的美國晶片廠，目標是 2024 年投入營運。

之前報導指出表示，三星正考慮在德州、亞利桑那和紐約州，甚至不排除回韓國設廠的可能性。不過以三星的投資傾向來看，在德州奧斯丁投資的機會最高。一旦成行三星將投入 170 億美元建設一個新的晶圓代工廠，可為當地創造 1800 個工作機會。

不過最終是否會落腳德州稅務優惠是三星主要考量點之一，三星希望德州可以給予 20 年約 14.8 億美元的稅務優惠方案。

三星在向德州當局提交的文件中表示，新工廠計劃生產先進邏輯晶片，這意味著三星將全力投入於生產體積最小、速度最快的運算晶片。

目前三星在德克奧斯丁已有晶圓代工廠，主要採取 14 奈米製程技術，在與智慧手機應用處理器 (AP) 和 CPU 的 7 奈米和 5 奈米工藝相比已經落後不少。

而該廠去年前三季累計銷售額為 3 兆韓元。值得一提的是，去年三星買下奧斯丁工廠附近的土地，使市場對該公司擴大代工產能的期待升溫。

根據半導體業界分析，三星電子考慮在美國擴廠是對台積電 (2330-TW) 的反擊策略。台積電去年宣佈，將投資 120 億美元在美國亞利桑那州建造一家 5 奈米晶圓代工廠，2024 年完工投產。

另一方面，英特爾 (INTC-US) 也大動作宣佈將擴大晶圓代工業務，大量外接訂單。英特爾這個舉動與其說威脅台積電，不如說對三星的衝擊更大。目前，三星是全球第二大晶圓代工廠商，市場預估其 2021 年市佔為 18%，遠遠落後於台積電的市佔 (54%)。