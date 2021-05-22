拜登讓步把基建案規模降至1.7兆美元 共和黨不買單

白宮周五 (21 日) 表示願把 2.25 兆美元基礎建設案規模調降至 1.7 兆美元，希望爭取共和黨和部分民主黨人的支持，但共和黨並不買單，並表示白宮的提議顯示雙方認知差距擴大。這顯示兩黨要在 5 月 31 日非正式期限前達成協議有難度。

拜登政府減少寬頻建設和造橋鋪路的預算，並把部分支出轉移到其他立法中，使基建案總規模縮水約四分之一，但顯然仍遠高於共和黨提案的 5680 億美元。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 說：「白宮願意縮減規模，放棄一些總統認為重要的項目... 同時堅守對重建美國基建和產業最重要的領域。」這意味著需要籌措的資金降低。

共和黨參議員在會晤白宮後發布聲明表示，拜登新基建計畫的規模仍遠高於可以在國會贏得兩黨支持的水準，「雙方在所有面向依然分歧，無論是金額、範圍還是支付方式。」

共和黨還在聲明中說，雖然已經和拜登和白宮幕僚開過幾次會，但雙方的差距似乎進一步擴大，儘管如此，共和黨仍會繼續參與協商。

白宮幕僚的備忘錄顯示，拜登政府的新提案將把寬頻建設支出從 1000 億美元減少到 650 億美元。造橋鋪路和修整公路的支出，也從 1590 億美元調整為 1200 億美元，但遠高於共和黨人理想的 480 億美元。

拜登政府對加稅的立場不變，這正是共和黨最堅定反對的項目。

拜登政府的基建案除了整頓傳統交通建設，還包括氣候變遷、長者照護在內的社會福利等支出，財源來源則將來自提高企業稅和富人稅。

民主黨雖然在參議院掌握些微過半優勢，因此只要團結一致，不一定需要爭取共和黨支持。但目前有部分民主黨人反彈，白宮和部分民主黨人也希望可以獲得兩黨支持。

兩黨把 5 月 31 日陣亡將士紀念日設定為達成協議的非正式期限，但目前看來很難實現。