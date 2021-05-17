三星顯示及LGD宣布 多款新品會在本週SID 2021展出

南韓面板大廠三星顯示 (Samsung Display) 與 LG 顯示 (LG Display) 在週一 (17 日) 宣布，他們的全新創新產品將於這個禮拜在國際資訊顯示學會 (SID) 所舉辦的線上展覽中亮相。

全球最大的行動裝置面板廠商、三星電子表示，該公司所展出的全新面板當中，包含一款採用多重摺疊設計的 7.2 吋顯示器。該款顯示器在摺疊狀態時，使用上就如同一般的智慧型手機；而在經過兩次展開後，使用上也如同一款小型的平板電腦。

三星顯示的可折疊 OLED 面板技術，被該公司命名為「S-foldable」。有傳聞指出，該面板會出現在三星電子所即將推出的折疊款手機上頭。

此外，三星顯示也會展出一款長寬比例 4:3 的 17 吋可折疊式螢幕，其設計理念是「攜小、看大」(Carrying Small、Seeing Big)，在收折時看起來就如同平板裝置，而展開來後又如同電腦顯示器一般。

三星顯示還會展出屏下相機科技、一顆自拍鏡頭藏身於面板下方，還有螢幕可向側面拉伸來延展顯示範圍。

而另一家南韓面板廠、同時也是全球最大的 OLED 面板廠商 LG 顯示，則表示該公司將展出一款增強流明效率的 83 吋 OLED 電視面板。還有一款 48 吋具備戲院音場效果的可撓式 OLED 面板，該產品不需使用喇叭就能提供生動音響。

LG 顯示還會展出多款 OLED 產品，當中包含可捲式及透明面板，以及車用的塑料 OLED 顯示器等。