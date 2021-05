加密貨幣市場經歷閃崩後,特斯拉執行長馬斯克周四 (20 日) 在推特發文表示自己「沒有也不會」出售任何狗狗幣部位,此言再度掀起加密市場波瀾,狗狗幣聞訊大漲逾 26%。

馬斯克推文中問:「櫥窗裡的狗狗幣多少錢?(How much is that Doge in the window?)」之後引發網友熱烈回應,馬斯克並在後續回文時表示,他「沒有、也不會」出售任何狗狗幣。

消息傳出後數小時後,狗狗幣漲逾 11% 至約 40 美分,之後漲幅擴大, 24 小時內漲幅達到 26.54% ,報 40.7 美分。

狗狗幣 5/20 至 5/21 日 24 小時日線圖 (圖: Coindesk)

本月初馬斯克才在美國知名節目「周六夜現場」中表示狗狗幣已成「騙局」,當時導致狗狗幣崩跌超過 30%。

除了狗狗幣以外,馬斯克今年在推特上發表許多有關加密貨幣的評論,都引發劇烈波動。例如他先前表示比特幣耗能過大,不接受用比特幣購買特斯拉電動車,比特幣應聲崩跌,導致加密貨幣市場崩跌,比特幣也跌破 5 萬美元大關,更在本周一度失守 4 萬美元,以太幣也跌破 3000 美元,至今尚未站回。