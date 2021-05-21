加密貨幣經歷血洗震盪 NFT投資人為何不快逃?

本周加密貨幣價格暴跌不僅逐漸削弱非同質化代幣 (NFT) 的價格，也抬高了買賣成本，恐怕重挫這塊迅速發展的市場。然而熱衷 NFT 收藏的買家卻並不打算急流勇退，認為投資 NFT 是風險小於加密貨幣且保值的選擇。

NFT 是一種以區塊鏈為技術的加密代幣，有無法相互交換的特性，主要作為數位資產的憑證，在今年 2、3 月暴紅，美國數位藝術家 Beeple 的 NFT 藝術作品曾以近 7,000 萬美元的天價在佳士得拍出，堪稱史上最貴的 NFT。

路透報導，細究 NFT 的暴紅有部分原因是去年加密貨幣價格飆升所致，NFT 通常使用加密貨幣中的以太幣或以美元購買。

然而在加密貨幣市場本周三遭血洗，全球加密貨幣價值一度蒸發高達 1 億美元，以太幣與比特幣價格崩跌 30% 至 40%。

NFT 交易通常用以太幣計價，這意味著買方可能會將其價格調高，以維持將以太幣轉換回美元時價格不變。由於以太幣價格從近期的創紀錄高點下跌三分之一，拖累 NFT 的價格大幅下降。

一位自稱 Pranksy 的 NFT 收藏家表示，他的加密貨幣投資組合價值在周三時一度跌逾 1000 萬美元。不過他表示，即便如此也不打算將手上 NFT 賣出，他說：「那些在 NFT 上花大錢購買的人不會因為加密貨幣波動，隔天就半價拋售 NFT，許多人將 NFT 視為保值的商品。」

芝加哥加密貨幣投資人、NFT 基金營運商 Andrew Steinwold 說，由於 NFT 皆是以太幣定價，當以太幣出現波動時，NFT 的價值也會降低。不過自己營運的是 5 年期的基金，以年而非以周為單位考量，因此不會太在意短期的波動。

號稱最大 NFT 交易市場的 OpenSea 表示，NFT 的狂熱早在本周加密貨幣遭血洗之前就消失殆盡，據 OpenSea 提供的數據，NFT 在平台上 4 月的銷售額為 9,360 萬美元，低於 3 月的 1.5 億美元。

追蹤 NFT 市場網站 NonFungible.com 的數據顯示，周三以太幣區塊鏈的 NFT 銷售額為 1,968 萬 7,241 美元，高於前一天的 1,563 萬 7,693 美元，周三銷售量為 2,462 件，低於周二的 4,113 件。

NonFungible.com 創始人 Gauthier Zuppinger 表示，NFT 市場與加密貨幣市場的關聯性會越來越低，他認為未來幾天 NFT 市場都不會受到加密貨幣直接影響，甚至加密貨幣的投資人會認為 NFT 的風險小於加密貨幣。

Gemini 旗下的 NFT 市場表示，在加密貨幣波動期間，平台上的 NFT 交易沒有明顯變化。

至截稿前，比特幣價格報 41,483.76 美元，24 小時內漲 10.29%，重新站穩 4 萬美元大關。以太幣報 2,899.4 美元，24 小時內漲 22.16%，也順利回到 2000 美元關卡之上。