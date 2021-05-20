幣圈一天人間十年！比特幣24小時暴漲近40%

週三 (19 日) 幣圈血雨腥風，週四 (20 日) 幣圈已柳暗花明，再度印證那句「幣圈一天、人間十年！」

中國祭出加密貨幣警告之後，隨著特斯拉執行長馬斯克週三伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」後，比特幣已從週三低點 3 萬美元反彈至 4.2 萬美元以上，24 小時暴漲近 40%。

週四截稿前，比特幣上漲 19.07%，暫報 41,882 美元；以太幣上漲 21.50%， 暫報 2,946 美元；狗狗幣暴漲 34.77%，暫報 0.422 美元。

(圖片：鉅亨網)

科技股「女股神」凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 預測，比特幣將升至 50 萬美元，特斯拉執行長馬斯克週三暗示，特斯拉仍持有比特幣。

週四根據大學金融網站發布一項調查顯示，超過 60% 的大學生和畢業生將加密貨幣視為一項長期投資。

加密貨幣交易機器人 Cryptohopper 執行長 Ruud Feltkamp 說：「人們認為這是逢低買入的時刻，這是低價購買比特幣的最後機會。接下來的幾個月將顯示，加密牛市是否會繼續？或者是結束的開始？」

加密貨幣交易平台幣安 CEO 趙長鵬週四受訪表示，馬斯克推動加密貨幣反彈之後，他對加密貨幣抱持更加開放的態度，他很樂意找時機與馬斯克談論加密貨幣的觀點。

與比特幣價格掛鉤的特斯拉 (TSLA-US) 週四開盤漲逾 2%，暫報 575.19 美元。

美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 開盤漲逾 3%。女股神伍德 (Cathie Wood) 的 ARK 創新 ETF (ARKK) 漲逾 1.7%。

其他將比特幣納入資產負債表的企業也集體走高，MicroStrategy (MSTR-US) 大漲 5.82%；Nexon (NEXOY-US) 漲近 4%、Square (SQ-US) 漲逾 2%。

區塊鏈概念股 Riot blockchain (RIOT-US) 大漲 5.80%；Marathon Digital (MARA-US) 暴漲 7.55%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 漲近 4%。