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比特幣利空罩頂跌破4萬美元 專家預測落底不遠 以太幣、狗狗幣也下滑

比特幣利空罩頂跌破4萬美元 專家預測落底不遠 (圖:AFP)
比特幣利空罩頂跌破4萬美元 專家預測落底不遠 (圖:AFP)

中國加強監管等利空消息導致比特幣跌勢不止，台灣周三 (19 日) 中午 12 時 30 分左右跌破 4 萬美元整數關卡，從 4 月中旬空前高點回跌 39%。不過有專家認為，比特幣歷經這波下跌後，底部或許已經浮現。

比特幣盤中最低報 38966.54 美元，截稿前報 39306.21 美元，是 2 月 9 日跌破 4 萬美元迄今首次跌破此一整數價位。

比特幣 24 小時內走勢。來源: Coindesk
比特幣 24 小時內走勢。來源: Coindesk

以太幣 (ETH)、狗狗幣也跌破整數關卡。截稿前 Coindesk 報價顯示，以太幣跌落 3000 美元，暫報 2935.10 美元，24 小時內跌幅約 16%。

狗狗幣稍早一度跌破 0.4 美元，截稿前報價為 0.4035 美元，24 小時內下跌 19%。

落底不遠？

比特幣在 4 月中旬攀抵 64829.14 美元的空前高點過後，迄今回跌約 39%。

加密貨幣交易所 Luno 商業發展部門主管 Vijay Ayyar 說，在比特幣多頭行情期間，「出現 30% 到 40% 的拉回是正常的」。因此比特幣突破 6.4 萬美元之後的回跌不令人意外，例如 1 月的那波回檔跌幅為 35%，2017 年的情況也類似。

Ayyar 認為，比特幣非常可能在 3.8 萬到 4 萬美元之間落底。

比特幣大多頭 Mike Novogratz 周二受訪時表示，4 萬美元是可以買進的價位，他看好機構投資人需求提供支撐，並預測比特幣將在 4 萬到 5.5 萬美元之間盤整，打好第一隻腳後後漲勢再起。

負面消息不斷

過去一周有關比特幣的負面消息不斷，先是特斯拉執行長馬斯克 5 月 12 日表示，比特幣挖礦耗用太多能源、太不環保，將暫停接受比特幣購車，導致當天整個加密貨幣總市值蒸發 3000 億美元

接著剛過去的周末，馬斯克一席暗示將賣出手中持有比特幣的談話，再度震撼幣圈。雖然馬斯克不久後澄清特斯拉並未賣出任何一枚比特幣加密貨幣仍慘跌。

到了周二，中國人民銀行 (PBOC) 再次對加密貨幣交易示警，接著三大金融業協會 (中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會) 發布聯合聲明，禁止金融機構、支付公司提供與加密貨幣交易相關的服務，並警告投資者不要進行投機性的加密貨幣交易。

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