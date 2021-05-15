狗狗幣飆漲40% 曇花一現還是真有潛力？分析師：端看能否突破74美分

狗狗幣大漲 40% 以上，這項迷因資產究竟是否真如馬斯克說的那樣有潛力？

受到狗狗幣 (Dogecoin) 即將登上 Coinbase 交易平台，以及特斯拉執行長馬斯克週五 (14 日) 新的合作消息激勵，狗狗幣週五下午 CoinDesk 交易價漲逾 40% 到 56.5 美分，接近當日高點，從 24 小時內低點 37.5 美分強勁反彈上升。

然而，目前尚不清楚狗狗幣的漲勢是適度的反彈或者是動能上更具決定性的變化。

雖然特斯拉 (TSLA-US) 總裁馬斯克(Elon Musk) 稱狗狗幣「潛力很大」，但目前尚不清楚馬斯克將與哪些開發人員合作。一個與狗狗幣創建者之一的推特帳號稱馬斯克是「只顧自身利益的騙子 (self-absorbed grifter)」，但該推文已遭刪除。

不管如何，馬斯克的推文和 Coinbase 的消息似乎為狗狗幣帶來了強力一推，讓已經遠離近 75 美元峰值的狗狗幣又挺了起來，部分技術分析師表示，狗狗幣顯然看到動力轉變。

TrendSpider 首席市場分析師 Jake Wujastyk 表示，如果狗狗幣能與滿意 54 美分就想出售的新手投資者抗衡，那麼其走勢將更加看漲。

「如果能撐過這個區域，下一個水準將是 5 月初觸及的高點約莫 74 美分。」

「Coinbase 供應狗狗幣一定會讓更多流動性，但不一定會推升其價值。」

Fairlead Strategies 創辦人兼市場技術分析師 Katie Stockton 表示，狗狗幣的反彈仍然「脆弱」，且他也認同突破 74 美分可能是一大指標。

「74 美分是初始阻力位也會是最終阻力位。」

「中期動能很正面，而短期動能則正在改善，相較比特幣的相對強度有所提高，但似乎很脆弱。」Stockton 說。

迄今為止，狗狗幣價格呈拋物線走勢，超過了傳統資產的表現。狗狗幣今年迄今漲幅超過 11000%，相較來說，黃金期貨同期下跌 3%、道指漲逾 12%、S&P 500 指數上漲 11% 以上，而那斯達克綜合指數則上漲 4% 以上。