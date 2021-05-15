即將登上Coinbase平台+馬斯克與開發商合作利多 狗狗幣大漲33%

受到狗狗幣 (Dogecoin) 即將登上 Coinbase 交易平台，以及特斯拉執行長馬斯克周五 (14 日) 新的合作消息激勵，狗狗幣周五大漲 31%，其他多數加密貨幣也出現漲勢。

馬斯克上周才在周六夜現場 (SNL) 指出狗狗幣是騙局 (hustle) 引發該加密貨幣暴跌，不過周五一改態度，發推文表示正在與狗狗幣開發商合作，以提高交易效率。

馬斯克推文 (圖: twitter @elonmusk)

除了狗狗幣外，馬斯克也在周三意外宣布，以環境為由特斯拉將停止接受比特幣付款，成為加密貨幣市場大跌原因之一。

除了馬斯克最新消息外，加密貨幣交易平台 Coinbase 在周四財報電話會議上透露，未來 6 至 8 周內狗狗幣將登上該平台，是繼 Robinhood 後新的交易管道，此舉可能會帶來更多的流動性。

狗狗幣周五一度攀升至超過 0.58 美元，截稿前上漲 33.1% 至 0.55 美元。比特幣也走高，以太幣則上漲 7.82% 至 4031 美元。

狗狗幣 5/14 至 5/15 日日線圖 (圖: Coindesk)

狗狗幣創造於 2013 年，起初受迷因啟發而創立，隨後受到許多人關注，在網路上逐漸形成龐大社群。按市值計算，狗狗幣現在是市值第四大的加密貨幣，價值超過 680 億美元。

金融專家警告，狗狗幣是一種高度投機的資產，引發大眾對加密市場潛在泡沫的隱憂，儘管一些經濟學家說所有加密貨幣都已經處於泡沫之中。

英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 上周便示警，加密貨幣投資者將準備賠掉所有錢，英國金融行為監管局 (FCA) 先前也曾表示，加密貨幣和相關投資會構成害處，不適合散戶。