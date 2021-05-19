〈國內疫情升溫〉疫情衝擊 中信估台GDP最壞恐下探「保4」

中信金 (2891-TW) 今 (19) 日舉行線上法說會，受疫情嚴峻影響，中信金預估台灣全年 GDP 估值將下修至 4.5-4% 挑戰，但疫情若能在第二季控制，對中信金營運影響有限。

中信金財務長暨發言人邱雅玲表示，外國各主要經濟體國家疫苗持續大規模施打，因此，內需與消費動能很強，對台灣來說，外銷訂單跟出口數據還是會持續強勁，但台灣內需部分，原本消費力比較改善、台商回台等措施，有許多專業機構原本預期台灣今年 GDP 可望突破 5%。

但邱雅玲表示，近期疫情爆發，中信金內部預估，台灣第二季民間消費恐下滑，影響全年 GDP 成長率約 5 個百分點，因此下修 GDP 估值至 4.5%。

倘若疫情沒有在第二季獲得控制，加上水情吃緊，中信金內部預估，台灣 GDP 可能會面臨趨近 4% 的挑戰。

邱雅玲表示，物價部分，原油需求帶動油價上升，但因為疫情嚴峻，所以勞動市場、民間消費會有下滑狀況，不利通膨回升。整體而言，今年通膨率溫和回升 1% 的正成長。

利率部分，央行會維持低利率水準。而匯率，疫情影響內需，但外銷強勁，預期今年新台幣匯價將會中性偏升，預估落在 28 元上下。

在此環境之下，中信金獲利動能展望，邱雅玲表示，因為外銷強勁，對法金客戶影響有限，內需則會影響信用卡消費金額、與收入，財富管理客人也會觀望金融市場，進而稍微影響動能。

邱雅玲進一步指出，依照去年經驗，中信金比較擔心的是台股狀況，影響到台灣人壽股票的處分與評價，造成損益與淨值的下滑，但是，到目前為止，台股還算穩定，對台壽保尚無太大影響，若疫情能在第二季獲得控制，對中信金整體獲利影響有限。

中信金今 (2021) 年第一季稅後純益為 197.09 億元，年成長 62%，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 20.92%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 1.19%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.01 元。

此外，外界關切中信金是否買下花旗銀消金業務，總經理吳一揆表示，對於任何市面上併購案都不會給予回應，但對花旗會繼續關注，根據手上資料做評估。