因應缺工！亞馬遜、麥當勞為搶人才調高時薪

美國經濟從疫情中復甦，企業卻苦於人力不足，4 月非農就業報告顯示缺工、員工難尋是企業共通的抱怨。美國大公司如如亞馬遜、麥當勞、好市多等，都為了招募更多人手提高工資。

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (13 日) 宣布在美、加地區招募 7.5 萬人，平均工資超過每小時 17 美元，並提供新進員工 1000 美元的聘用獎金，完成疫苗接種者，還能額外領到 100 美元。

麥當勞 (MCD-US) 同日表示工資將提高約 10%，代表時薪將超過 13 美元，預定未來三個月新增 1 萬名人手。

美國從零售業、速食業到叫車公司，都祭出更高工資或更好的福利向勞工招手，過去入門職缺少有的推薦和簽約獎金，現在愈來愈常見。

Chipotle Mexican Grill(CMG-US) 日前把工資從每小時 11 美元提高到 18 美元，預定在全美招募 2 萬人力。即將新開多達 40 家門市的 Target(TGT-US) 把時薪提高到 15 美元，好市多 (COST-US) 也把工資調漲到每小時 16 美元。

Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US) 兩大叫車公司也將發獎金給推薦新司機的員工。Uber 4 月表示，額外短期獎勵措施規模約 2.5 億美元，芝加哥、費城等地的駕駛可以領到最低工資兩倍的薪水。Lyft 某些駕駛時薪達到 40 美元或更高。

企業提高工資或加發獎金，意外替拜登政府想把基本工資提高到每小時 15 美元的政策助一臂之力。但企業加薪求才之際，美國卻仍有上千萬人失業，讓有關就業市場景氣的辯論更白熱化。

4 月非農就業僅增加 26.6 萬人，跌破眾人眼鏡，同時職缺數激增，企業調查顯示雇主愈來愈難找到足夠的人手。

經濟學家指出，育兒問題導致一些家長無法回到就業市場，晶片供應短缺導致車廠裁員等原因，導致勞動力市場怪異現象，但這只是暫時性情況。