券商喊買微軟 隱含漲幅25% 未來5年可望上漲50%

微軟 (MSFT-US) 週四股價獲券商喊買提振，Rosenblatt 券商分析師 John McPeake 給予微軟 (MSFT-US) 股票「買進」評級，且目標價 301 美元，隱含漲幅近 25%，激勵股價收高 1.69%。

McPeake 認為微軟是一家擁有無與倫比資產的企業，超過 10 億台設備使用微軟的作業軟體，是全球最大開發者生態系統，其巨額營收日益來自經常性來源。

McPeake 研究報告指出，「微軟是地球上最重要的軟體公司，超過 13 億台設備 Windows 10，微軟 Office 用戶超過 12 億人，Azure Active Directory 中有 12 億個身分，且 Teams 每日活躍用戶僅止去年就成長 10 倍，達到 1.45 億人。」

他補充說，微軟 LinkedIn 擁有 7.56 億會員、Xbox Live 上每月有 1 億活躍用戶。「關鍵任務 Excel 檔案數量數兆份，微軟還擁有全球最大的軟體開發者社區，在 GitHub 上的獨立用戶超過 5500 萬。憑藉其 Azure 雲端服務產品，微軟邁入雲端運算產業的第二把交椅，且經常性營收來源約占未來 12 個月營收估值 75%。」

McPeake 認為，微軟未來 5 年可以營收成長率百分之十幾，同時又擴大營業利潤，「推動年化 EPS、自由現金流成長也處於百分之十幾。」他認為微軟未來 3 年後股價可上漲 35%，未來 5 年可上漲 50%。

分析師承認，以未來 12 個月收益計算，微軟目前本益比 31，比起過往 10 年本益比平均 19.4 的水準處於歷史高點。他也指出，微軟現行股價是 S&P 500 本益比 1.4 倍，略高於歷史 P/E 1.2 倍。

但是 McPeake 補充，「即使是過去 5 年，微軟的營收組成也朝著我們認為可顯著提高絕對收益倍數的方向發展。目前微軟的營收可視性和可重複性更高，我們認為這可大幅提高該公司長期估值，超越其歷史平均。」

微軟週四上漲 1.69%，收 243.03 美元。