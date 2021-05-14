通用汽車Cruise首款自駕車估2023年初生產 有望提前商業化

通用汽車 (GM-US) 旗下自駕車子公司 Cruise 周四 (13 日) 表示，預計第一款 Origin 的自駕車將在 2023 年初開始生產。

Cruise 執行長 Dan Ammann 周四表示：「Origin 將在今、明兩年逐漸成形，但真正開始擴大規模是 Origin 投產並量產的時候，屆時將會看到無人駕駛正式蓬勃發展。」

Origin 是 Cruise 第一款專門無人駕駛車輛，沒有油門或方向盤等手動控制器。Cruise 目前已將數百輛安裝無人駕駛技術的雪佛蘭 Bolt 電動車編入測試車隊，後續車隊將持續擴大直到 Origin 投入生產為止。

Cruise Origin (圖: Cruise)

Cruise 和競爭對手谷歌旗下的 Waymo 都在舊金山申請自駕車收費許可，但兩家公司都沒有透露何時將推出服務。不過，周四被問及是否將於 2-3 年內開始營運時，Ammann 表示「這時程聽起來非常合理」 。

通用汽車執行長 Mary Barra 也在 3 月時表示，通用汽車相信 Cruise 將比大眾想像的更快啟動營運並商業化。

原先市場預計 Cruise 將於 2019 年在舊金山為大眾提供運輸服務。但為了進行進一步測試，該計畫已延宕至今。多年來 Cruise 舊金山的自動駕駛車隊則持續為員工提供運輸服務。

通用汽車於 2017 年收購 Cruise，隨後該自駕公司陸續吸引本田汽車、軟銀願景基金、沃爾瑪和微軟等企業投資。預計 Origin 未來將於通用汽車密西根州底特律工廠生產。

自駕車市場整合

自駕技術已儼然成為運輸業下一個數兆美元的潛力市場，不過，自駕車商業化已比幾年前市場的預測更具挑戰性，這也使自駕汽車業出現一連串整合。

Uber 等企業已放棄內部開發系統，Zoox 則出售給亞馬遜。Waymo 目前仍然是最引人注目的領導者，該公司已在亞利桑那州經營自駕大眾運輸車隊。