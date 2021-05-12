〈貴金屬盤後〉公債殖利率上升 200日MA近阻力點 黃金自3個月高點回落

週二 (11 日) 交易，黃金期貨價格 5 個交易日來首次收低，自 2 月以來最高點回落，係因美國公債殖利率上升，削減了黃金需求。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「美國 10 年期公債殖利率溫和上升，似乎讓近期上漲的金價失去優勢，再加上金價 200 日 MA 也逼近了阻力點。」根據 FactSet 數據，200 日 MA 為 1866.08 美元。

10 年期公債殖利率上升至 1.62%，ICE 美元指數則仍在 2 個月半的最低水準徘徊。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，美國公債收益率已經上升，因此短期內的黃金走勢可能是因為擔心公債殖利率突破過去一個月的最高水準。如果真的突破了，我預期這會對金價造成一些下行壓力。」

「但美元同時也在跌破水位，所以可能會提供金價一些支撐力。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.50 美元或近 0.1%，收每盎司 1836.10 美元。

根據 FactSet 數據，週一黃金收高 0.3%，登 2 月 10 日以來最高點。

7 月白銀期貨價格上漲 2 美分或 0.05%，收每盎司近 27.49 美元。

Koos 表示，「利率美元和黃金之間，中期內會發生金融拉鋸戰。如果股市的拋售持續，避險買盤就能短期內讓金價上漲，但我認為長期通膨預期可能會讓中期黃金買盤更踴躍。」

但一些分析師指出，美國和其他國家的通膨上升，令市場越來越擔心 Fed 因此在疫情過後加快撤除寬鬆貨幣政策 (QE)。

週二中國國家統計局 (NBS) 數據顯示，4 月份中國工廠價格年增速度創 3 年半以來最快。中國 4 月份 PPI 年增 6.8%。

黃金被視為對抗通脹的避險工具，但如果對通膨的擔憂情緒引起 Fed 提早升息，可能會挫傷貴金屬的需求，因為貴金屬不孳息且與公債相互競爭。

Sevens Report Research 週二分析報告指出，「但另一方面，滯漲的威脅持續浮現成為市場主題，這對金價有利，因為真實利率會下。」

「停滯性通膨的環境意味著 Fed 兩大任務只有一項完成，就是通膨達到，但完全就業未達到。在這樣的動能下，Fed 可能要更長期維持量化寬鬆，在通膨持續發燙時，人為地壓低利率，壓迫實際利率，這通常會為黃金創造誘人的環境。」

有鑑於此，他們認為，倘若通膨持續紮實，但成長指標開始滾動，黃金將成為潛在大贏家。

全球股市週二走低，美股下滑，縮限了黃金今日下跌空間。

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