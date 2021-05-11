〈貴金屬盤後〉美元貶至2個月半低點 黃金連漲4日 登2月來最高

週一 (10 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日收漲，係因美元貶至約莫 2 個月半的低點，以及美股有些疲弱，提供了黃金支撐力。

Potomac 資金管理公司投資組合經理人 Dan Russo 指出，那斯達克綜合指數再度承壓，「週一處於相較崩潰的邊緣」。

「部分投資者可能將這種崩潰視為一種訊號，即應自那指中轉出並投入領先領域的市場，包括工業金屬和農產品。黃金這一類貴金屬尚未領先，但最近的表現一直在改善。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 6.30 美元或 0.3%，收每盎司 1837.60 美元，為 2 月 10 日以來最高收盤價，且上週最活躍期貨價格上漲約 3.6%。

7 月白銀期貨價格上漲 2 美分或 0.05%，收每盎司近 27.49 美元。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「這兩種金屬的近期技術走勢也看漲，持續吸引短期期貨交易者進入看漲市場。」

「美元指數下降至 2 個月半低點也提供了金屬支撐力。」美元下降可提振美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 90.17，一度低點觸及 90.04，接近自 2 月以來最低水準。

上週五因美國公布 4 月份非農新增就業僅 26.6 萬人，遠遜於預期的 100 萬人，令人擔憂後疫情時代的復甦力道，激勵黃金登上近 3 個月高點。

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