分析師：今年夏天金價有望上揚 上看1900美元

據報導，外匯經紀商 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，通常每年夏季是金價市場表現較為清淡的時期，但是，今年夏天金價可能有額外上漲可能，主要受惠於美國新一輪刺激計畫、美中緊張局勢以及經濟復甦不如預期。

Moya 指出，今年夏天金價有可能上揚，主因在於於美國新一輪刺激政策可能擴大開支，以及中美兩國關係緊張，可能推升黃金避險的需求。另外，經濟復甦可能不如市場預期，特別是上週公佈的美國 4 月非農就業報告低於預期。

他認為，若是出現經濟成長放緩的跡象，將有利於金價，因為美國的貨幣寬鬆政策很可能將因此持續更長的時間，金價在短期內有望上看每盎司 1,900 美元。

因此，今年夏天的數據將成為金價市場關注的重點，Moya 認為，美聯準會在夏季結束之前都不太可能修改政策立場。

Moya 表示，目前美國經濟與聯準會的目標仍有一短距離，要使經濟持續恢復，就要看到基建支出發案的通過，以及更多來自政府的支持。美國聯準會很可能會是最後一個撤除貨幣寬鬆政策的主要央行。

貴金屬交易商和精煉商 MKS 的機構和中央銀行銷售主管 Frederic Panizzutt 先前曾表示，黃金的牛市周期並未結束，金價在 2021 年中仍可能升至每盎司 2000 美元。

他表示，黃金過去一年的漲勢，建立在市場對疫情的所知不多。「人們不知道疫苗何時能問世、也不知道封鎖或跨境旅行限制將持續多久。在不確定的背景下，市場需要某種金融錨點和避風港，而黃金似乎就是答案。」