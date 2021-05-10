傳三星電子將於8月份提前推出新款折疊機與平價機

據報導，南韓三星電子 (Samsung) 計畫在 8 月發布 2 款新的折疊式手機，以及 1 款平價機，以擴大市佔率。該公司通常在 10 月份發布 Note 系列手機，但有別於以往，三款將發布的新機與去年的發表時程相比提早了 1 至 2 個月。

報導指出，三星電子正在與電信業者進行商談，有意在 8 月下旬推出新款折疊式手機 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3，以及評價款的 Galaxy S21 FE，發佈時間較以往相比提前了 1 至 2 個月。

在先前，三星電子曾宣布在 2021 年將不會發布新款高階智慧機 Note 系列機型。有專家認為，三星此舉是為填補 Note 系列的缺口。

據悉，Galaxy Z Fold 3 將實現真正的「全螢幕」手機，不再出現「瀏海」或「挖孔」，支援智慧筆 (S Pen)，並可能是三星首款採螢幕下鏡頭技術 (UDC) 的折疊機。

傳聞指出，Galaxy Z Fold 3 的主要顯示螢幕將是 7.5 吋，外側螢幕為 6.2 吋，與第二代的大小相差不遠，不過電量較從 4500mAh 下調 4380mAh。有外媒指出，三星下調電量應該是考慮到摺疊機的攜帶便利性，以減輕重量，加上無邊框的設計，將有助提升手感。

知情人士表示，三星正在研發中的 UDC 所需的顯示器面板由三星顯示 (Samsung Display) 所打造，UDC 的圖像感測器則由三星的 System LSI 部門製造。除了硬體部分之外，三星電子也正在研發圖像校正演算法，以改善螢幕下鏡頭捕捉的照片品質。

另一方面，業內分析師預測，Galaxy Z Flip 3 的零售價將為 100 萬韓元，較先前的 Galaxy Z Flip 減少 50 萬韓元。Galaxy Z Flip 3 預期將搭載 1000 萬畫素前置相機和 1200 萬畫素的超廣角相機，手機內建雙電池模組設計，電量為 3200 mAh。顏色方面，Galaxy Z Flip 3 可能將推出多達 8 種色系，分別為紫色、綠色、黑色、米色、灰色、白色、深藍色和粉紅色。