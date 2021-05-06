南韓研發出首款車用MCU 三星代工、現代汽車擬採用

南韓汽車零件大廠現代汽車集團旗下的 Hyundai Mobis(012330-KR)，正考慮使用南韓國產的車用 MCU。

全球車用半導體面臨供應短缺的窘境，而南韓國內使用的車用 MCU 約有 97~98% 仰賴進口。

根據南韓《中央日報》週四 (6 日) 報導，南韓國內專門從事半導體設計的 Telechips(054450-KR)，已於日前開始販售自家研發的車用 MCU。該產品採 32 奈米製程設計研發，於上個月開始委託三星電子 (005930-KR) 展開測試生產。

車用 MCU 使用在剎車、變速箱等上頭，因攸關人命、在可靠度方面的要求也相當高，必須在氣溫 - 40°C 等的嚴苛環境下進行信賴性測試。市場行情大約落在 5 萬韓元 (約新台幣 1,240 元) 以下。全球只有不到 10 家企業占車用 MCU 市場，較為人知的有日本瑞薩電子 (6723-JP)、荷蘭恩智浦 (NXPI-US)、德國英飛凌 (IFX-DE) 等。

由於車用半導體的進入門檻高，外界認為三星電子選擇與中小型的無晶圓廠合作，換個方式來進行支援。

有業界人士透露，該產品雖然不是用在引擎、變速箱或剎車等這類與汽車行駛相關的控制用晶片，不過南韓生產的車用 MCU 可以進入現代汽車集團 (005380-KR) 的供應鏈，背後的意義重大。

現代 Mobis 的關係人士透露「為確保半導體有充分庫存，正與南韓國內的多家廠商配合當中。」汽車業界測試 MCU 信賴姓的所需時間，一般約需 3 到 6 個月。