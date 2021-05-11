美國對Honda Accord方向盤失靈展開調查 恐召修逾百萬輛汽車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周一（10 日）表示，已對 Honda(7267-JP) 的 Accord 車型方向盤失靈啟動正式調查，範圍涵蓋約 110 萬輛並有召回維修的可能。

Honda 周一盤中股價下跌 3.06% 至每股 3,323 日圓。

該機構表示，目前正在分析涵蓋 2013 年至 2015 年的 Accord 車型，並表示該車型在正常駕駛且非駕駛人指示的狀況下，車輛會出現自動轉向，或突然偏離預定行駛路線的狀況。

Honda 表示，公司知曉此次調查，並認真看待與安全相關問題，將繼續配合 NHTSA 的調查，同時也會從現有情報進行內部審查。

NHTSA 表示，目前因 Accord 車型方向盤失靈，已接獲 107 起投訴與兩起受傷事故。

其中一名駕駛向 NHTSA 投訴，事發當下車速維持在 25 英里（約每小時 40 公里），突然間方向盤失靈，無法控制汽車行進方向，於是便撞進樹林，導致車輛全毀。

去年 10 月時，NHTSA 曾收到一份請願書，要求對 2013 年的 Honda Accord 汽車方向盤系統缺陷進行調查，內容提到該車型在正常條件行駛下，方向盤會突然失去控制，並偏離預定行駛路徑。

之後 NHTSA 便啟動缺陷審查，並且向 HONDA 發送兩份申請 Honda 調查 Accord 車型方向盤失靈的請求。

NHTSA 表示，會從 Honda 給的資料與 NHTSA 數據庫中的資料進行全面分析，評估缺陷範圍、發生頻率與潛在的安全隱憂。